В Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали
В Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали - РИА Новости Крым, 17.11.2025
В Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали
В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает в понедельник... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T09:59
2025-11-17T09:59
ситуация на дорогах крыма
крым
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
госавтоинспекция крыма
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.По их данным, 26 человек, в том числе трое детей получили травмы. В шести авариях с участием пешеходов погибли трое, пострадали четверо, в том числе две детей.175 раз госавтоинспекторы пресекали случаи пьяной езды, 19 водителей привлекли повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. С начала года в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.
крым
Новости
крым, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, госавтоинспекция крыма, происшествия
В Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали

В ДТП на дорогах Крыма за неделю погибли шесть человек и 26 получили травмы

09:59 17.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.
"В период с 10 по 16 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 25 ДТП, в которых шесть человек погибли, в том числе несовершеннолетний", – приводят статистику правоохранители.
По их данным, 26 человек, в том числе трое детей получили травмы. В шести авариях с участием пешеходов погибли трое, пострадали четверо, в том числе две детей.
175 раз госавтоинспекторы пресекали случаи пьяной езды, 19 водителей привлекли повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. С начала года в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТП
В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
Подросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаГосавтоинспекция КрымаПроисшествия
 
