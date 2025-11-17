https://crimea.ria.ru/20251117/v-krymu-v-dtp-pogibli-shest-chelovek-i-26-postradali-1150965390.html
В Крыму в ДТП погибли шесть человек и 26 пострадали
2025-11-17T09:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.По их данным, 26 человек, в том числе трое детей получили травмы. В шести авариях с участием пешеходов погибли трое, пострадали четверо, в том числе две детей.175 раз госавтоинспекторы пресекали случаи пьяной езды, 19 водителей привлекли повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Крыма остается значительным. С начала года в ДТП погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Свеча памяти": в Керчи вспомнили жертв ДТПВ Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркойПодросток сгорел во внедорожнике в ДТП под Ростовом – он был за рулем
