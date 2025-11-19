Рейтинг@Mail.ru
Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП
Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП
В Симферополе виновница смертельного ДТП получила 1,5 года колонии, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T16:52
2025-11-19T16:55
прокуратура республики крым
симферополь
николаевка
новости крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_201d6162c8f01685f494a9c0acaf48d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе виновница смертельного ДТП получила 1,5 года колонии, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным ведомства, авария произошла 27 октября 2024 года на автодороге Симферополь – Николаевка. Женщина за рулем Mazda при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в Daewoo.Суд приговорил женщину к 1,5 годам колонии-поселения и лишил права управлять транспортными средствами в течение двух лет.В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей, сообщала в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП с тремя погибшими: три машины сгорели в КраснодареСбил пешехода и скрылся – в Крыму задержали 20-летнего водителяВыбежал прямо под колеса: 7-летнего ребенка сбила машина в Симферополе
симферополь
николаевка
Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП

В Симферополе суд отравил в колонию виновницу смертельного ДТП

16:52 19.11.2025 (обновлено: 16:55 19.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе виновница смертельного ДТП получила 1,5 года колонии, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, авария произошла 27 октября 2024 года на автодороге Симферополь – Николаевка. Женщина за рулем Mazda при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в Daewoo.
"В результате ДТП водитель второго автомобиля скончался", – констатировали в пресс-службе.
Суд приговорил женщину к 1,5 годам колонии-поселения и лишил права управлять транспортными средствами в течение двух лет.
В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей, сообщала в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.
