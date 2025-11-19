Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТП

https://crimea.ria.ru/20251119/poshla-po-vstrechke-v-simferopole-osudili-vinovnitsu-smertelnogo-dtp-1151032194.html

В Симферополе виновница смертельного ДТП получила 1,5 года колонии, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 19.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе виновница смертельного ДТП получила 1,5 года колонии, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным ведомства, авария произошла 27 октября 2024 года на автодороге Симферополь – Николаевка. Женщина за рулем Mazda при обгоне выехала на встречную полосу и врезалась в Daewoo.Суд приговорил женщину к 1,5 годам колонии-поселения и лишил права управлять транспортными средствами в течение двух лет.В дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за минувшую неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей, сообщала в понедельник пресс-служба Госавтоинспекции республики.

