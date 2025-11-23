Рейтинг@Mail.ru
Лобовое ДТП в сочинском тоннеле: есть погибший и пострадавшие
Лобовое ДТП в сочинском тоннеле: есть погибший и пострадавшие
Лобовое ДТП в сочинском тоннеле: есть погибший и пострадавшие - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Лобовое ДТП в сочинском тоннеле: есть погибший и пострадавшие
В Сочи водитель автомобиля Toyota погиб на месте после выезда на встречную полосу движения в тоннеле и столкновения с Audi. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 23.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи водитель автомобиля Toyota погиб на месте после выезда на встречную полосу движения в тоннеле и столкновения с Audi. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю."52-летний водитель Toyota погиб в ДТП в Сочи", – сказано в сообщении.Правоохранители уточнили, что авария произошла в воскресенье на автодороге Адлер – Красная поляна в третьем тоннеле со стороны Адлера."22-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota", – добавили правоохранители.В ДТП 52-летний водитель японского авто скончался на месте, госпитализированы пассажир Toyota и водитель Audi. Проводится проверка, проинформировали в МВД России по Краснодарскому краю.Как ранее сообщалось, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.Количество ДТП на дорогах полуострова остается значительным. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пошла по "встречке": в Симферополе осудили виновницу смертельного ДТПМотоцикл влетел в легковушку в Севастополе: есть пострадавшиеВ Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
Лобовое ДТП в сочинском тоннеле: есть погибший и пострадавшие

В лобовом ДТП в сочинском тоннеле погиб один человек и пострадали двое

14:07 23.11.2025
 
© 23 МВДДТП в Сочи
ДТП в Сочи
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Сочи водитель автомобиля Toyota погиб на месте после выезда на встречную полосу движения в тоннеле и столкновения с Audi. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.
"52-летний водитель Toyota погиб в ДТП в Сочи", – сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что авария произошла в воскресенье на автодороге Адлер – Красная поляна в третьем тоннеле со стороны Адлера.
"22-летний житель Ставропольского края, управляя автомобилем Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota", – добавили правоохранители.
В ДТП 52-летний водитель японского авто скончался на месте, госпитализированы пассажир Toyota и водитель Audi. Проводится проверка, проинформировали в МВД России по Краснодарскому краю.
Как ранее сообщалось, в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Крыма за неделю погибли шесть и пострадали 26 человек, в том числе двое детей.
Количество ДТП на дорогах полуострова остается значительным. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 155 человек и более 1 000 получили ранения различной степени тяжести, сообщали ранее правоохранители.
Лента новостейМолния