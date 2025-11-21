Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России

https://crimea.ria.ru/20251121/tramp-grozit-novymi-sanktsiyami-dlya-oslozhneniya-prodazhi-nefti-iz-rossii-1151096421.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал новый пакет санкций против РФ, которые осложнят продажу российской нефти. Об этом американский лидер заявил в интервью журналисту Брайану Килмиду в пятницу, пишет РИА Новости.Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что Российская Федерация остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, которая занимает 30 процентов на рынке. Алипов отметил, что в условиях западных санкций товарооборот России и Индии сократился незначительно.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, он говорил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нацииТрамп одобрил план по Украине с российским КрымомПочему признание Крыма появилось в мирном плане США

