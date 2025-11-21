Рейтинг@Mail.ru
Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России
Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России
Президент США Дональд Трамп анонсировал новый пакет санкций против РФ, которые осложнят продажу российской нефти. Об этом американский лидер заявил в интервью... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал новый пакет санкций против РФ, которые осложнят продажу российской нефти. Об этом американский лидер заявил в интервью журналисту Брайану Килмиду в пятницу, пишет РИА Новости.Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что Российская Федерация остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, которая занимает 30 процентов на рынке. Алипов отметил, что в условиях западных санкций товарооборот России и Индии сократился незначительно.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, он говорил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нацииТрамп одобрил план по Украине с российским КрымомПочему признание Крыма появилось в мирном плане США
Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России

Новые санкции США против РФ осложнят продажу российской нефти – Трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал новый пакет санкций против РФ, которые осложнят продажу российской нефти. Об этом американский лидер заявил в интервью журналисту Брайану Килмиду в пятницу, пишет РИА Новости.

"... Очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти", – сказал Трамп.

Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что Российская Федерация остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, которая занимает 30 процентов на рынке. Алипов отметил, что в условиях западных санкций товарооборот России и Индии сократился незначительно.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, он говорил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.
США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.
Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.
В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.
