Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России
Новые санкции США против РФ осложнят продажу российской нефти – Трамп
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп
© AP Photo Mark Schiefelbein
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал новый пакет санкций против РФ, которые осложнят продажу российской нефти. Об этом американский лидер заявил в интервью журналисту Брайану Килмиду в пятницу, пишет РИА Новости.
"... Очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти", – сказал Трамп.
Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что Российская Федерация остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, которая занимает 30 процентов на рынке. Алипов отметил, что в условиях западных санкций товарооборот России и Индии сократился незначительно.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, он говорил о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.
США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" и 34 их дочерних структур. По словам американского лидера Дональда Трампа, эффект влияния этих ограничений на экономику России будет понятен через полгода.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся на ее экономическом самочувствии, заверил глава государства.
Президент США неоднократно заявлял о необходимости оказать давление на торговых партнеров РФ, чтобы те отказались покупать российскую нефть. В частности, Трамп заявлял о якобы готовности Индии отказаться от закупок российской нефти и призвал поступить таким же образом Китай. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ заявил, что Пекин примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают.
В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.