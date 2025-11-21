https://crimea.ria.ru/20251121/pochemu-priznanie-kryma-poyavilos-v-mirnom-plane-ssha-1151083139.html

Почему признание Крыма появилось в мирном плане США

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Пункт о признании российского статуса Крыма и республик Донбасса в мирном плане США обусловлено в первую очередь успехами Вооруженных сил России в зоне СВО, а не "доброй волей" президента Дональда Трампа. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Более того, по мнению Шатилова, на Западе и, в частности, в США, обеспокоены тем, чтобы не произошло обрушение линии фронта и ВСУ не потерпели тотального поражения. Поэтому такими уступками американцы во многом пытаются спасти ситуацию на линии фронта, считает политолог.По словам аналитика, хотя Крым уже научился работать и добиваться успехов в условиях внешнего давления и санкций, в случае заключения мирного соглашения и официального признания полуострова российским будут созданы условия для захода на полуостров крупных российских компаний, предприятий, банков и других структур. Также признание поможет крымским товаропроизводителям выходить в международные рынки.Характеризуя в целом "мирный план США", Шатилов указал на ряд рисков, содержащихся в этом проекте документа."Есть большие опасения относительно того, что в случае заморозки конфликта западники заведут войска на территорию Украины, и тогда конфликт приобретет совсем иное качество. Британцы заявили, что они уже готовы зайти на Украину в случае заключения мирного соглашения", - пояснил он.Кроме того, отметил Шатилов, после того как Трамп покинет пост президента США, нет никаких гарантий, что его сменщик не аннулирует достигнутые по Украине договоренности. Также, говоря о пункте, который касается Запорожской и Херсонской областей, политолог подчеркнул, что эти регионы являются субъектами Федерации согласно Конституции РФ.Ряд средств массовой информации опубликовали детали документа из 28 пунктов, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ. Также документ предусматривает американские гарантии безопасности для Украины, отказ страны от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории, а также согласие Украины согласие быть безъядерным государством.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что международное признание российского статуса Крыма станет большой моральной победой для полуострова и важнейшим политическим уроком для Запада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктовТрамп одобрил план по Украине с российским Крымом

