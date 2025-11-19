"Десант" Пентагона в Киеве: что ждет Минобороны Украины на фоне скандала

https://crimea.ria.ru/20251119/desant-pentagona-v-kieve-chto-zhdet-minoborony-ukrainy-na-fone-skandala-1151025321.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Первое при администрации президента США Дональда Трампа прибытие высокопоставленных представителей Пентагона в Киев опосредованно связано с коррупционным скандалом на Украине, но не имеет отношения к отъезду из страны некоторых чиновников и не повлечет ревизии в Минобороны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист и политолог Юрий Светов.В Киев с необъявленным визитом прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск страны Рэнди Джордж, сообщает со ссылкой на источники американское издание Politico. Это самые высокопоставленные представители Пентагона, совершившие визит на Украину при администрации президента Дональда Трампа, поскольку министр обороны Пит Хегсет там еще ни разу не был. Одной из ключевых целей поездки заявляются переговоры о сделке, в рамках которой Вашингтону будут переданы украинские технологии производства БПЛА.По мнению Светова, цель визита в определенной степени связана с коррупционным скандалом на Украине.Однако преимущественно это просто вопрос ревизии – для понимания, что у Киева есть, а чего уже нет, считает эксперт."ВСУ провели атака на территорию России – четыре ракеты ATACMS были использованы, чего не было давно. Министерство обороны РФ сообщило, что установки, с которых их запускали, уничтожены, и сами ракеты сбиты. Кроме того, незадолго до этого визита было объявлено, что Украина получит оборудование технического назначения на 105 миллионов долларов. И вот он (Дрисколл – ред.) должен посмотреть, что с вооружениями", – сказал эксперт.Ничем этот визит первых лиц Пентагона не закончится, как это было раньше, поэтому, несмотря на коррупционный скандал и продолжение расследования воровства западной помощи, включая военную, никакой ревизии в Минобороны Украины не будет, уверен он.Он напомнил, что аналогичная ситуация была, когда НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам."Против него шквалом шли обвинения. Взяточничество при поставках продовольствия, оборудования. В апреле объявили, что его отправляют в отставку, и после этого он еще сидел на должности. То есть мусор под ковер какое-то время заметали, а когда заметили все – его сняли. И сейчас примерно такие же вещи происходят", – добавил Светов.Доказательством тому, что США не собираются углубляться в подробности воровских схем, связанных в том числе с Минобороны Украины, является и то, что происходит параллельно, заметил политолог.А это и решения Германии о выделении дополнительной помощи Киеву, и обещание кредита Украине от Норвегии на фоне усиления границы с РФ, и поездки главы киевского режима Владимира Зеленского по зарубежью с заключением сделок, подчеркнул Светов.А вот интригующим моментом в этой истории с визитом представителей Минобороны США на Украину является то, что после этого американские "ревизоры" собираются встретиться с российскими военными, добавил он."Где будут встречаться? Приедут в Россию, либо в Турцию переберутся? Это интересно", – заметил Светов.При этом тот факт, что на фоне коррупционного скандала на Украине в Турцию отбыл экс-министр обороны, нынешний секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, по мнению Светова, ни о чем не говорит. И с визитом американцев в Киев это, как и выезд из Киева министра энергетики Украины Светланы Гринчук, никак не связано, уверен политолог.Эксперт подчеркнул, что "такие люди без отмашки со стороны Соединенных Штатов посты не теряют"."Умеров пока находится в Стамбуле, куда прибывает Зеленский. Он должен получить соответствующую команду, а показания может дать, которые якобы от него требует ФБР, и в Стамбуле, и где угодно. Посмотрим на интригу в этом деле", – подытожил эксперт.*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с Зеленским Последнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТО Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым.
Первое при администрации президента США Дональда Трампа прибытие высокопоставленных представителей Пентагона в Киев опосредованно связано с коррупционным скандалом на Украине, но не имеет отношения к отъезду из страны некоторых чиновников и не повлечет ревизии в Минобороны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал журналист и политолог Юрий Светов.
В Киев с необъявленным визитом прибыли министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба Сухопутных войск страны Рэнди Джордж, сообщает со ссылкой на источники американское издание Politico. Это самые высокопоставленные представители Пентагона, совершившие визит на Украину при администрации президента Дональда Трампа, поскольку министр обороны Пит Хегсет там еще ни разу не был. Одной из ключевых целей поездки заявляются переговоры о сделке, в рамках которой Вашингтону будут переданы украинские технологии производства БПЛА.
По мнению Светова, цель визита в определенной степени связана с коррупционным скандалом на Украине.
"Ведь и в прошлые времена, при Байдене (Джо, экс-президент США – ред.) несколько раз направляли генеральных инспекторов Пентагона в попытке понять, что же делается с деньгами, с оружием, которое поставляют на Украину. Их волновал вопрос утечки оружия в регионы, с которыми могут быть конфликты, в том числе к наркокартелям", – напомнил Светов.
Однако преимущественно это просто вопрос ревизии – для понимания, что у Киева есть, а чего уже нет, считает эксперт.
"ВСУ провели атака на территорию России – четыре ракеты ATACMS
были использованы, чего не было давно. Министерство обороны РФ сообщило, что установки, с которых их запускали, уничтожены, и сами ракеты сбиты. Кроме того, незадолго до этого визита было объявлено, что Украина получит оборудование технического назначения на 105 миллионов долларов. И вот он (Дрисколл – ред.) должен посмотреть, что с вооружениями", – сказал эксперт.
Ничем этот визит первых лиц Пентагона не закончится, как это было раньше, поэтому, несмотря на коррупционный скандал и продолжение расследования воровства западной помощи, включая военную, никакой ревизии в Минобороны Украины не будет, уверен он.
"Не будут этого делать. Опасаются разбираться глубоко, потому что вылезут уши многих западных чиновников и американских, и европейских. Заметьте, в Соединенных Штатах Америки практически не комментировали этот коррупционный скандал. Слишком много он может обнажить перед общественным мнением: зачем на самом деле нужна Украина и кто наживается", – сказал Светов.
"Против него шквалом шли обвинения. Взяточничество при поставках продовольствия, оборудования. В апреле объявили, что его отправляют в отставку, и после этого он еще сидел на должности. То есть мусор под ковер какое-то время заметали, а когда заметили все – его сняли. И сейчас примерно такие же вещи происходят", – добавил Светов.
Доказательством тому, что США не собираются углубляться в подробности воровских схем, связанных в том числе с Минобороны Украины, является и то, что происходит параллельно, заметил политолог.
А это и решения Германии о выделении дополнительной помощи Киеву
, и обещание кредита Украине от Норвегии на фоне усиления границы с РФ
, и поездки главы киевского режима Владимира Зеленского по зарубежью с заключением сделок, подчеркнул Светов.
"Бушует коррупционный скандал, а Зеленский едет в Грецию, и его принимают, обещают оружие. Потом его принимает Макрон (Эммануэль, президент Франции – ред.), опять-таки разговоры и сделка
. Теперь он едет в Турцию
, где о чем-то будет договариваться. Это типично американский стиль: "Зеленский сукин сын, но это наш сукин сын". Эти слова были сказаны о диктаторе Сомосе (Анасасио, президент Никарагуа в 20 веке, проводник интересов Вашингтона – ред.), но они остаются в силе", – прокомментировал Светов.
А вот интригующим моментом в этой истории с визитом представителей Минобороны США на Украину является то, что после этого американские "ревизоры" собираются встретиться с российскими военными, добавил он.
"Где будут встречаться? Приедут в Россию, либо в Турцию переберутся? Это интересно", – заметил Светов.
При этом тот факт, что на фоне коррупционного скандала на Украине в Турцию отбыл экс-министр обороны, нынешний секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, по мнению Светова, ни о чем не говорит. И с визитом американцев в Киев это, как и выезд из Киева министра энергетики Украины Светланы Гринчук, никак не связано, уверен политолог.
"Это разные совершенно вещи. Что касается Умерова, то мы не один раз уже из-за внутриполитической и даже внутриэлитной борьбы на Украине слышали вести про убитого Буданова*
(Кирилл, глава ГУР минобороны Украины – ред.) и про других. Поэтому будем аккуратными", – сказал Светов.
Эксперт подчеркнул, что "такие люди без отмашки со стороны Соединенных Штатов посты не теряют".
"Умеров пока находится в Стамбуле, куда прибывает Зеленский. Он должен получить соответствующую команду, а показания может дать, которые якобы от него требует ФБР, и в Стамбуле, и где угодно. Посмотрим на интригу в этом деле", – подытожил эксперт.
*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
