https://crimea.ria.ru/20250704/u-eks-ministra-oborony-ukrainy-reznikova-proveli-obyski-1147719609.html
У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски
У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски - РИА Новости Крым, 04.07.2025
У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова по делу о закупках продуктов питания для... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T17:44
2025-07-04T17:44
2025-07-04T17:44
алексей резников
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова по делу о закупках продуктов питания для армии по завышенным ценам. Об этом сообщают украинские СМИ.Уточняется, что бывшего министра заранее об обыске не предупреждали. У него был изъят телефон и ряд значимых документов.Алексей Резников возглавлял минобороны Украины с ноября 2021 по сентябрь 2023 года. Незадолго до своей отставки он стал фигурантом громкого скандала с закупкой продовольствия для ряда воинских частей по завышенным в разы ценам. Сумма контрактов составляла 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). Резников объяснял завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой", заявив, что "аномальная цена" в 17 гривен на яйца была за вес, а не за штуку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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алексей резников, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новости сво, украина, минобороны украины
У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски
У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски по делу о закупках для ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова по делу о закупках продуктов питания для армии по завышенным ценам. Об этом сообщают украинские СМИ.
"НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова по делу о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам", - говорится в публикации.
Уточняется, что бывшего министра заранее об обыске не предупреждали. У него был изъят телефон и ряд значимых документов.
Алексей Резников возглавлял минобороны Украины с ноября 2021 по сентябрь 2023 года. Незадолго до своей отставки он стал фигурантом громкого скандала с закупкой продовольствия для ряда воинских частей по завышенным в разы ценам. Сумма контрактов составляла 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). Резников объяснял завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой", заявив, что "аномальная цена" в 17 гривен на яйца была за вес, а не за штуку.
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