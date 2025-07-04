https://crimea.ria.ru/20250704/u-eks-ministra-oborony-ukrainy-reznikova-proveli-obyski-1147719609.html

У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски

У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски - РИА Новости Крым, 04.07.2025

У экс-министра обороны Украины Резникова провели обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова по делу о закупках продуктов питания для... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T17:44

2025-07-04T17:44

2025-07-04T17:44

алексей резников

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова по делу о закупках продуктов питания для армии по завышенным ценам. Об этом сообщают украинские СМИ.Уточняется, что бывшего министра заранее об обыске не предупреждали. У него был изъят телефон и ряд значимых документов.Алексей Резников возглавлял минобороны Украины с ноября 2021 по сентябрь 2023 года. Незадолго до своей отставки он стал фигурантом громкого скандала с закупкой продовольствия для ряда воинских частей по завышенным в разы ценам. Сумма контрактов составляла 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). Резников объяснял завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой", заявив, что "аномальная цена" в 17 гривен на яйца была за вес, а не за штуку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, новости сво, украина, минобороны украины