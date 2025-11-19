https://crimea.ria.ru/20251119/vsu-pytalis-udarit-po-voronezhu-chetyrmya-raketami-atacms-1151018408.html
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 19.11.2025
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
Вооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в...
воронежская область
происшествия
министерство обороны рф
ракеты atacms
поставки западного оружия украине
пво
харьковская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в Минобороны РФ.Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбили все выпущенные по Воронежу ракеты, уточнили в ведомстве.Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска ракет– населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS."Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установкиMLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены", - рассказали в ведомстве.
воронежская область
харьковская область
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
ВСУ пытались нанести удар по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS – атака была отражена
07:56 19.11.2025 (обновлено: 08:20 19.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в Минобороны РФ.
"18 ноября 2025 года в 14:31 киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США", - говорится в сообщении.
Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбили все выпущенные по Воронежу ракеты, уточнили в ведомстве.
Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение.
"Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - добавили в оборонном ведомстве.
Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска ракет– населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.
"Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установкиMLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены", - рассказали в ведомстве.
