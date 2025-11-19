Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 19.11.2025
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS - РИА Новости Крым, 19.11.2025
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS
Вооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в... РИА Новости Крым, 19.11.2025
2025-11-19T07:56
2025-11-19T08:20
воронежская область
происшествия
министерство обороны рф
ракеты atacms
поставки западного оружия украине
пво
харьковская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151018857_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_4f7b80e237b55a535864bbf816fbcd33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в Минобороны РФ.Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбили все выпущенные по Воронежу ракеты, уточнили в ведомстве.Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска ракет– населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS."Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установкиMLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены", - рассказали в ведомстве.
воронежская область
харьковская область
РИА Новости Крым
Новости
воронежская область, происшествия, министерство обороны рф, ракеты atacms, поставки западного оружия украине, пво, харьковская область
ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS

ВСУ пытались нанести удар по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS – атака была отражена

07:56 19.11.2025 (обновлено: 08:20 19.11.2025)
 
© Министерство обороны РФОбломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
Обломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в Минобороны РФ.
"18 ноября 2025 года в 14:31 киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США", - говорится в сообщении.
Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбили все выпущенные по Воронежу ракеты, уточнили в ведомстве.
© Министерство обороны РФОбломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
Обломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
© Министерство обороны РФ
Обломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение.
"Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - добавили в оборонном ведомстве.
Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска ракет– населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS.
"Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установкиMLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены", - рассказали в ведомстве.
© Министерство обороны РФОбломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
Обломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
© Министерство обороны РФ
Обломки уничтоженных над Воронежем ракет ATACMS
Читайте также на РИА Новости Крым:
Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву
 
Воронежская областьПроисшествияМинистерство обороны РФРакеты ATACMSПоставки западного оружия УкраинеПВОХарьковская область
 
