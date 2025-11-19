ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS

https://crimea.ria.ru/20251119/vsu-pytalis-udarit-po-voronezhu-chetyrmya-raketami-atacms-1151018408.html

Вооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в... РИА Новости Крым, 19.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины 18 ноября попытались нанести удар по гражданским объектам в Воронеже четырьмя ракетами ATACMS. Все выпущенные ракеты сбиты, сообщили в Минобороны РФ.Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбили все выпущенные по Воронежу ракеты, уточнили в ведомстве.Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Средства воздушной разведки Вооруженных сил РФ оперативно установили место пуска ракет– населенный пункт Волосская Балаклея в Харьковской области. Там были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS."Боевым расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установкиMLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены", - рассказали в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет TomahawkДоложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВОЛукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву

