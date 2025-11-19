https://crimea.ria.ru/20251119/ssha-tikho-otpravili-ministra-armii-v-kiev-na-vstrechu-s-zelenskim-1151017585.html

США "тихо" отправили министра армии в Киев на встречу с Зеленским

В Киев с необъявленным визитом прибыла делегация из США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Как пишет издание Politico, цель поездки – встреча с...

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Киев с необъявленным визитом прибыла делегация из США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Как пишет издание Politico, цель поездки – встреча с Владимиром Зеленским и украинскими военными. Об этом сообщает РИА Новости.Накануне Зеленский заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к возобновлению для "активизации переговоров" по урегулированию украинского кризиса. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на турецкий источник уточняло, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима в Турции."Министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба (армии США - ред.) генерал Рэнди Джордж стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими на Украину с необъявленной поездкой на этой неделе", - сказано в сообщении издания.Указывается также, что это связано попытками США найти способ ускорить окончание конфликта.Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет с момента своего вступления в январе в должность Киев не посещал.В октябре Уиткофф сообщал, что во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

