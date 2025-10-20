Рейтинг@Mail.ru
Трамп: я не верю в победу Украины - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Трамп: я не верю в победу Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария. РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.На минувшей неделе, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.Позже в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом и что подготовка саммита России и США в Венгрии уже "идет полным ходом".17 октября Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, заявив в ходе совместного обеда, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Трамп выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Позже стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров а Трампа с Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США"Аляскинский процесс" еще не завершен – ЛавровПутин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
Трамп: я не верю в победу Украины

Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией

19:21 20.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией, хотя полностью не исключает такого сценария.
"Они все еще могут выиграть. Я не думаю, что это случится, но они могут", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможности победы Киева в конфликте с Москвой.
На минувшей неделе, в четверг, 16 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Российский лидер после этого разговора собрал Совбез. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что одним из главных тезисов Трампа в его разговоре с Путиным сводился к тому, что завершение конфликта на Украине откроет колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества России и Америки.
Сам глава Белого дома по итогам беседы с российским коллегой заявил, что разговор с Путиным был таким продуктивным, что может привести к установлению мира на Украине. И сказал, что он встретится с Путиным "в согласованном месте – в Будапеште", в Венгрии, где они обсудят возможность положить конец конфликту на Украине.
Позже в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом и что подготовка саммита России и США в Венгрии уже "идет полным ходом".
17 октября Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, заявив в ходе совместного обеда, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Трамп выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.
Позже стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров а Трампа с Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.
