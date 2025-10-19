В США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому
Уиткофф на встрече в Белом доме требовал от Зеленского уступить России Донбасс– СМИ
© AP Photo Alex BrandonВладимир Зеленский на встрече с президентом США в Белом доме
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Об этом пишет The Washington Post.
"По словам официальных лиц, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф во время пятничной встречи настаивал на том, чтобы украинская делегация рассмотрела возможность передачи Донецка (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.)", - говорится в публикации
Спецпредставитель Трампа подчеркивал, что жители Донбасса говорят в основном на русском языке, поэтому регион следует передать России.
По словам авторов статьи, в итоги встречи для Зеленского оказались неудовлетворительными, поскольку Киев не получил ракет Tomahawk, на которые рассчитывал, в итоге ушел ни с чем.
Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.
Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
