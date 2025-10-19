https://crimea.ria.ru/20251019/v-ssha-raskryli-trebovaniya-administratsii-trampa-k-zelenskomu-1150285299.html

В США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому

В США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме требовал от Украины вывести войска с подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Об этом пишет The Washington Post.Спецпредставитель Трампа подчеркивал, что жители Донбасса говорят в основном на русском языке, поэтому регион следует передать России.По словам авторов статьи, в итоги встречи для Зеленского оказались неудовлетворительными, поскольку Киев не получил ракет Tomahawk, на которые рассчитывал, в итоге ушел ни с чем.Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат РадыИгра продолжается: что показала встреча Трампа с ЗеленскимНазвана самая большая выгода США от конфликта на Украине

