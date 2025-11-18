https://crimea.ria.ru/20251118/zelenskiy-poletit-v-turtsiyu-dlya-aktivizatsii-peregovorov-1150992777.html
Зеленский полетит в Турцию для "активизации переговоров"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.При этом Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров ранее заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах обсуждает возможность возобновления обмена военнопленными с Россией к новогодним праздникам.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Они состоялись в мае, июне и июле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских солдат. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине".Песков также выразил мнение, что процессу урегулирования украинского кризиса мешают европейцы, это ни для кого не секрет. При этом Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине.Ранее замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете заявил о приостановке переговоров России и Украины, которые, по его словам, "в этом году не привели практически ни к каким подвижкам".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО скоро закончится – прогноз экспертаУнести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФСорвать переговоры: новые данные ФСБ о покушении на митрополита ТихонаЗеленский выдвинул условие для перемирия
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует в среду отправиться в Турцию для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Завтра – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров (по урегулированию конфликта на Украине - ред.), и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных", - написал он.
При этом Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров ранее заявил
, что при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах обсуждает возможность возобновления обмена военнопленными с Россией к новогодним праздникам.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Они состоялись в мае, июне и июле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских солдат. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины
на уровне переговорных групп. Он отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине".
Песков также выразил мнение, что процессу урегулирования украинского кризиса мешают европейцы, это ни для кого не секрет. При этом Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете заявил
о приостановке переговоров России и Украины, которые, по его словам, "в этом году не привели практически ни к каким подвижкам".
