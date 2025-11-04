https://crimea.ria.ru/20251104/novye-vyshki-i-bpla-norvegiya-moderniziruet-granitsu-s-rossiey-1150654870.html

Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией

Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией

Полиция и вооруженные силы Норвегии планируют модернизировать системы наблюдения на границе с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское... РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T19:19

2025-11-04T19:19

2025-11-04T18:30

норвегия

россия

граница

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150654754_0:67:1249:769_1920x0_80_0_0_bf887d62a4450d6ab2e867ccd7b08c33.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Полиция и вооруженные силы Норвегии планируют модернизировать системы наблюдения на границе с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление страны.Уточняется, что вопросом займется специальная межведомственная комиссия. К этому времени произведен осмотр участка границы у бывшего КПП "Скафферхуллет", с которого планируется начать обновления. В рамках модернизации Норвегия планирует установить новые вышки, сенсоры для обнаружения и наблюдения, а также использовать БПЛА на некоторых участках границы с Россией.Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде ранее заявлял о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают там отдельную бригаду. При этом с 1950-х годов власти Норвегии ввели ряд внутренних ограничений на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над ЕвропойДля чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – экспертВвод войск НАТО на Украину приведет к неконтролируемой эскалации – МИД РФ

норвегия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвегия, россия, граница, в мире, новости