Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией - РИА Новости Крым, 04.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251104/novye-vyshki-i-bpla-norvegiya-moderniziruet-granitsu-s-rossiey-1150654870.html
2025-11-04T19:19
2025-11-04T18:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Полиция и вооруженные силы Норвегии планируют модернизировать системы наблюдения на границе с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление страны.Уточняется, что вопросом займется специальная межведомственная комиссия. К этому времени произведен осмотр участка границы у бывшего КПП "Скафферхуллет", с которого планируется начать обновления. В рамках модернизации Норвегия планирует установить новые вышки, сенсоры для обнаружения и наблюдения, а также использовать БПЛА на некоторых участках границы с Россией.Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде ранее заявлял о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают там отдельную бригаду. При этом с 1950-х годов власти Норвегии ввели ряд внутренних ограничений на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с РФ.
Новые вышки и БПЛА: Норвегия модернизирует границу с Россией

Норвегия усиливает систему наблюдения на границе с Россией

19:19 04.11.2025
 
© РИА Новости . Павел ЛьвовПункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск" и норвежский пункт пропуска "Стурскуг". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Полиция и вооруженные силы Норвегии планируют модернизировать системы наблюдения на границе с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление страны.
"Норвегия получила примерно 191 миллион крон (16,4 миллиона евро) на модернизацию норвежско-российской границы... Эти средства подразумевают существенное улучшение пограничной системы наблюдения вдоль внешней границы", - цитирует агентство заявление ведомства.
Уточняется, что вопросом займется специальная межведомственная комиссия. К этому времени произведен осмотр участка границы у бывшего КПП "Скафферхуллет", с которого планируется начать обновления.
В рамках модернизации Норвегия планирует установить новые вышки, сенсоры для обнаружения и наблюдения, а также использовать БПЛА на некоторых участках границы с Россией.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде ранее заявлял о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают там отдельную бригаду. При этом с 1950-х годов власти Норвегии ввели ряд внутренних ограничений на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с РФ.
