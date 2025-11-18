https://crimea.ria.ru/20251118/federalnyy-byudzhet-rossii-i-vstrecha-uitkoffa-s-zelenskim-glavnoe-za-den-1151011204.html

Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день

Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции. Закон о бюджете Севастополя на 2026 год приняли в первом чтении. Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов с долей взаиморасчетов в национальных валютах около 97%. В Новосибирске презентуют курортный потенциал Крыма.О главных событиях и акцентах вторника – в подборке РИА Новости Крым.Проект федерального бюджета РоссииГосударственная дума во вторник во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. В документ внесены поправки об увеличении финансирования помощи участникам спецоперации."К проекту бюджета поступил ряд поправок. Предусмотрено увеличение финансирования фонда "Защитники Отечества", помогающего участникам СВО и членам их семей. Финансирование фонда превысит 50 миллиардов рублей. Дополнительную бюджетную поддержку получат и другие организации, работающие с семьями бойцов, а также поисковые движения и общественные организации инвалидов", – сказано в публикации.Уиткофф встретился с Зеленским в ТурцииСпецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщило агентство Reuters."Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию, примет участие в переговорах с Зеленским, которые намечены на 19 ноября", – сказано в публикации.При этом в Кремле заявили, что переговоры в Стамбуле пока проходят без участия России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Севастополе принимают бюджет городаГубернатор Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе законодательное собрание города приняло в первом чтении закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.Главные параметры бюджета-2026 составляют:- доходы – 77,5 млрд рублей,- расходы – 81,4 млрд рублей.Дефицит бюджета в 2026 году составит 3,9 млрд рублей, он будет покрываться за счет поступления доходов, а также остатков средств 2025 года.На финансовое обеспечение сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта в бюджете-2026 предусмотрено 40,9 млрд рублей. На социально значимые расходы – зарплаты с начислениями, пособия, компенсации, льготы, субсидии, расходы на ОМС – направим 32,5 млрд рублей.На национальную экономику и ЖКХ в 2026 году будет направлено 30,8 млрд рублей. На расходы капитального характера – строительство, капитальные ремонты, обновление материально-технической базы – направят 24,5 млрд рублей.Товарооборот РФ со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларовТоварооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года достиг 409 миллиардов долларов. Доля взаиморасчетов в национальных валютах в этой торговле превышает 97%. Об этом на встрече с главами делегаций Совета глав правительство стран-членов ШОС заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют.При этом премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС заявил, что доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%.Курортный потенциал Крыма презентуют в СибириВ Новосибирске с 19 по 21 ноября пройдут Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами отдыха и оздоровления на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В рамках мероприятия запланирована обширная информационная и деловая программа – от встреч с руководством Новосибирской торгово-промышленной палаты, профсоюзными и туристическими организациями до выставки фотографий победителей Всероссийского конкурса "Крым в моем сердце" и дегустации крымских деликатесов", – сказано в сообщении.Сергей Аксенов отметил, что в результате проведенных в марте этого года Дней Крыма в Приволжском федеральном округе турпоток в Крым оттуда вырос на 5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

