Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день
Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Федеральный бюджет России и встреча Уиткоффа с Зеленским: главное за день
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T21:43
2025-11-18T19:35
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции. Закон о бюджете Севастополя на 2026 год приняли в первом чтении. Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов с долей взаиморасчетов в национальных валютах около 97%. В Новосибирске презентуют курортный потенциал Крыма.О главных событиях и акцентах вторника – в подборке РИА Новости Крым.Проект федерального бюджета РоссииГосударственная дума во вторник во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. В документ внесены поправки об увеличении финансирования помощи участникам спецоперации."К проекту бюджета поступил ряд поправок. Предусмотрено увеличение финансирования фонда "Защитники Отечества", помогающего участникам СВО и членам их семей. Финансирование фонда превысит 50 миллиардов рублей. Дополнительную бюджетную поддержку получат и другие организации, работающие с семьями бойцов, а также поисковые движения и общественные организации инвалидов", – сказано в публикации.Уиткофф встретился с Зеленским в ТурцииСпецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщило агентство Reuters."Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию, примет участие в переговорах с Зеленским, которые намечены на 19 ноября", – сказано в публикации.При этом в Кремле заявили, что переговоры в Стамбуле пока проходят без участия России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Севастополе принимают бюджет городаГубернатор Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе законодательное собрание города приняло в первом чтении закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.Главные параметры бюджета-2026 составляют:- доходы – 77,5 млрд рублей,- расходы – 81,4 млрд рублей.Дефицит бюджета в 2026 году составит 3,9 млрд рублей, он будет покрываться за счет поступления доходов, а также остатков средств 2025 года.На финансовое обеспечение сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта в бюджете-2026 предусмотрено 40,9 млрд рублей. На социально значимые расходы – зарплаты с начислениями, пособия, компенсации, льготы, субсидии, расходы на ОМС – направим 32,5 млрд рублей.На национальную экономику и ЖКХ в 2026 году будет направлено 30,8 млрд рублей. На расходы капитального характера – строительство, капитальные ремонты, обновление материально-технической базы – направят 24,5 млрд рублей.Товарооборот РФ со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларовТоварооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года достиг 409 миллиардов долларов. Доля взаиморасчетов в национальных валютах в этой торговле превышает 97%. Об этом на встрече с главами делегаций Совета глав правительство стран-членов ШОС заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют.При этом премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС заявил, что доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%.Курортный потенциал Крыма презентуют в СибириВ Новосибирске с 19 по 21 ноября пройдут Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами отдыха и оздоровления на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В рамках мероприятия запланирована обширная информационная и деловая программа – от встреч с руководством Новосибирской торгово-промышленной палаты, профсоюзными и туристическими организациями до выставки фотографий победителей Всероссийского конкурса "Крым в моем сердце" и дегустации крымских деликатесов", – сказано в сообщении.Сергей Аксенов отметил, что в результате проведенных в марте этого года Дней Крыма в Приволжском федеральном округе турпоток в Крым оттуда вырос на 5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
21:43 18.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции. Закон о бюджете Севастополя на 2026 год приняли в первом чтении. Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов с долей взаиморасчетов в национальных валютах около 97%. В Новосибирске презентуют курортный потенциал Крыма.
О главных событиях и акцентах вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Проект федерального бюджета России

Государственная дума во вторник во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. В документ внесены поправки об увеличении финансирования помощи участникам спецоперации.
"К проекту бюджета поступил ряд поправок. Предусмотрено увеличение финансирования фонда "Защитники Отечества", помогающего участникам СВО и членам их семей. Финансирование фонда превысит 50 миллиардов рублей. Дополнительную бюджетную поддержку получат и другие организации, работающие с семьями бойцов, а также поисковые движения и общественные организации инвалидов", – сказано в публикации.
Уиткофф встретился с Зеленским в Турции

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Спецпосланник США Уиткофф посетит Турцию, примет участие в переговорах с Зеленским, которые намечены на 19 ноября", – сказано в публикации.
При этом в Кремле заявили, что переговоры в Стамбуле пока проходят без участия России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Севастополе принимают бюджет города

Губернатор Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе законодательное собрание города приняло в первом чтении закон о бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
Главные параметры бюджета-2026 составляют:
- доходы – 77,5 млрд рублей,
- расходы – 81,4 млрд рублей.
Дефицит бюджета в 2026 году составит 3,9 млрд рублей, он будет покрываться за счет поступления доходов, а также остатков средств 2025 года.
На финансовое обеспечение сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта в бюджете-2026 предусмотрено 40,9 млрд рублей. На социально значимые расходы – зарплаты с начислениями, пособия, компенсации, льготы, субсидии, расходы на ОМС – направим 32,5 млрд рублей.
На национальную экономику и ЖКХ в 2026 году будет направлено 30,8 млрд рублей. На расходы капитального характера – строительство, капитальные ремонты, обновление материально-технической базы – направят 24,5 млрд рублей.
Товарооборот РФ со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов

Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам прошлого года достиг 409 миллиардов долларов. Доля взаиморасчетов в национальных валютах в этой торговле превышает 97%. Об этом на встрече с главами делегаций Совета глав правительство стран-членов ШОС заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют.
При этом премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС заявил, что доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%.
Курортный потенциал Крыма презентуют в Сибири

В Новосибирске с 19 по 21 ноября пройдут Дни Крыма, в рамках которых жители Сибири смогут ознакомиться с преимуществами отдыха и оздоровления на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В рамках мероприятия запланирована обширная информационная и деловая программа – от встреч с руководством Новосибирской торгово-промышленной палаты, профсоюзными и туристическими организациями до выставки фотографий победителей Всероссийского конкурса "Крым в моем сердце" и дегустации крымских деликатесов", – сказано в сообщении.
Сергей Аксенов отметил, что в результате проведенных в марте этого года Дней Крыма в Приволжском федеральном округе турпоток в Крым оттуда вырос на 5%.
