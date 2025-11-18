https://crimea.ria.ru/20251118/v-kremle-otsenili-peregovory-v-stambule-i-gotovnost-kieva-k-dialogu---1150997746.html
В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу - РИА Новости Крым, 18.11.2025
В Кремле оценили переговоры в Стамбуле и готовность Киева к диалогу
Контакты в Стамбуле пока осуществляются без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 18.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Контакты в Стамбуле пока осуществляются без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
СМИ ранее сообщили, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается посетить Турцию в среду, он примет участие в переговорах с участием Владимира Зеленского. Глава киевского режима сообщил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию на Украине и возобновить обмен пленными. Песков же заявил, что представителей России там не будет.
"Пока эти контакты осуществляются без российского участия", - сказал Песков журналистам.
По его словам, Кремль пока не может оценить готовность Киева к диалогу, поскольку не знает, о чем идет речь в подготовленных Киевом решениях для переговоров.
"Пока мы ничего не можем видеть в этом шаге, потому что мы не знаем, о чем идет речь. Когда мы узнаем, тогда мы сможем сказать, видим мы что-то или не видим", - отметил он.
Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин открыт для разговора, если спецпосланник лидера США Стив Уиткофф или представители турецкого правительства посчитают необходимым проинформировать о встречах в Стамбуле.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины
на уровне переговорных групп. Он отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине".
