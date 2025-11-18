Рейтинг@Mail.ru
Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС
Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС - РИА Новости Крым, 18.11.2025
Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС
Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.11.2025
2025-11-18T12:31
2025-11-18T12:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.По словам российского премьера, страны-участницы ШОС имеют множество возможностей для углубления взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма, спорта. Среди перспективных направлений также инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенная экономика, климатическая повестка.Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве. Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
шос, внешняя политика, михаил мишустин, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), новости
Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС

Доля стран ШОС в глобальном ВВП уже достигла трети – Мишустин

12:31 18.11.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
© Sputnik
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.
"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя. А доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла уже трети. По итогам текущего года, согласно прогнозам, она вырастет еще больше – до 35%", – цитирует Мишустина РИА Новости.
По словам российского премьера, страны-участницы ШОС имеют множество возможностей для углубления взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма, спорта. Среди перспективных направлений также инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенная экономика, климатическая повестка.
"География нашей организации охватывает практически всю Евразию. Важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал для повышения благосостояния граждан наших государств", – заявил он.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве. Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявления
Конец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше
"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
 
