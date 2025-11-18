https://crimea.ria.ru/20251118/tret-mirovogo-vvp--mishustin-oboznachil-rezultaty-shos-1150997051.html

Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС

Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС

Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.11.2025

2025-11-18T12:31

2025-11-18T12:31

2025-11-18T12:31

шос

внешняя политика

михаил мишустин

экономика

ввп (валовый внутренний продукт)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138588488_0:100:2784:1665_1920x0_80_0_0_06701546102bf0fffe3ea7b2ad9a60b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.По словам российского премьера, страны-участницы ШОС имеют множество возможностей для углубления взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма, спорта. Среди перспективных направлений также инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенная экономика, климатическая повестка.Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве. Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявленияКонец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, внешняя политика, михаил мишустин, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), новости