Треть мирового ВВП – Мишустин обозначил результаты ШОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.По словам российского премьера, страны-участницы ШОС имеют множество возможностей для углубления взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма, спорта. Среди перспективных направлений также инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенная экономика, климатическая повестка.Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве. Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сказал Путин на саммите ШОС – главные заявленияКонец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальше"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Доля стран Шанхайской организации сотрудничества в глобальном ВВП уже сейчас составляет треть его объема, а по итогам года может вырасти до 35%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств государств-членов ШОС.
"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя. А доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла уже трети. По итогам текущего года, согласно прогнозам, она вырастет еще больше – до 35%", – цитирует Мишустина РИА Новости.
По словам российского премьера, страны-участницы ШОС имеют множество возможностей для углубления взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма, спорта. Среди перспективных направлений также инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенная экономика, климатическая повестка.
"География нашей организации охватывает практически всю Евразию. Важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал для повышения благосостояния граждан наших государств", – заявил он.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве. Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
