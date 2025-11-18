https://crimea.ria.ru/20251118/proekt-federalnogo-byudzheta-na-2026-2028-gody-prinyat-vo-vtorom-chtenii-1151000174.html

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении - РИА Новости Крым, 18.11.2025

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы принят во втором чтении

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, в документ внесены поправки об... РИА Новости Крым, 18.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, в документ внесены поправки об увеличении финансирования помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.К проекту бюджета поступил ряд поправок. В частности, предусмотрено увеличение финансирования фонда "Защитники Отечества", помогающего участникам СВО и членам их семей. Финансирование фонда превысит 50 млрд рублей. Дополнительную бюджетную поддержку получат и другие организации, работающие с семьями бойцов, а также поисковые движения и общественные организации инвалидов.В следующем году дополнительные средства будут направлены на капремонт школ (2,2 млрд рублей), социальные стипендии (3 млрд рублей), финансирование военных учебных центров (1,7 млрд рублей), льготные лекарства (10 млрд рублей), строительство и ремонт региональных и местных дорог (65 млрд рублей), комплексное развитие села (13,4 млрд рублей), поддержку малого агробизнеса (7,8 млрд рублей), обновление общественного транспорта (12,8 трлн рублей).Дополнительные средства планируется также направить на повышение доступности сельхозтехники, социальную газификацию."Мы можем с уверенностью сказать, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Более того, мы принимаем более высокие стандарты. И, конечно, ни в чем не будут нуждаться участники специальной военной операции – мы постарались сделать все для этого", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит на дороги 62 миллиарда рублей Бюджет России на 2025 год: Путин внес корректировки Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете

