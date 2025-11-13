Рейтинг@Mail.ru
Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251113/unesti-by-nogi-pochemu-kiev-zayavil-o-vykhode-ukrainy-iz-peregovorov-s-rf-1150863035.html
Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
Киев заявил о выходе из переговоров с Россией только сейчас из-за необходимости спасаться от преследований Запада. А именно - США, которые натравили на... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T11:39
2025-11-13T11:39
радио "спутник в крыму"
владимир зеленский
украина
сша
политика
коррупция
мнения
игорь шатров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149768063_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7d096b57e7afb2d4df2c159b5c1ba44b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киев заявил о выходе из переговоров с Россией только сейчас из-за необходимости спасаться от преследований Запада. А именно - США, которые натравили на окружение главы киевского режима подконтрольные им структуры, чтобы сменить Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Ранее замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете заявил о приостановке переговоров России и Украины, которые, по его словам, "в этом году не привели практически ни к каким подвижкам"."Это напоминает заявление некоторых представителей политического класса в Прибалтике, у которых часто позднее зажигание срабатывает, и они через месяц-другой после события вдруг "неожиданно" о нем сообщают", – прокомментировал политолог.Он отметил, что это не шутка – это часть политической культуры прибалтийских стран."И, видимо, в Киеве перенимают этот опыт и свое будущее в новой реальности уже нарисовали: как прибалты, выпрашивать подаяния у Брюсселя, когда закончится специальная военная операция, если от Украины что-то останется", – добавил Шатров.Однако гораздо более серьезные причины для того, чтобы заявление прозвучало именно теперь, безусловно, есть, сказал он.Эксперт уверен, что разразившийся на Украине коррупционный скандал – дело рук НАБУ, а значит, Запада, точнее Соединенных Штатов Америки, которым подотчетны антикоррупционные структуры на Украине и которые действует уже вполне откровенно."Мне кажется, эта инициатива откровенно выходит из Госдепартамента, из американского Белого дома. Все, что сейчас происходит, напоминает подготовку к отставке Зеленского каким-то образом через легальные институты. И если посмотреть цепочку развития событий, то она вполне логична", – сказал он.Шатров обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп после неудачных для себя переговоров с российским лидером Владимиром Путиным уже прекратил попытки в чем-то обвинить своего коллегу и Россию в целом, хотя какое-то время пытался это делать.А сегодня Госдепартамент, по сути, открыто заявил, что возможности для санкций США против России исчерпаны, и все это на фоне расследований крупных и масштабных коррупционных преступлений на Украине, добавил он.Таким способом США решили разрешить российско-украинскую ситуацию, считает политолог.Ранее политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение, что к организации коррупционного скандала на Украине приложил руку Евросоюз, который хотя и желал бы продолжать конфликт по ряду причин, больше не в силах это делать и начинает придерживаться позиции США – идти к миру с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп решил взять пример с России Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149768063_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_1e4de8fa36915ce15d689061ca82fdac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, сша, политика, коррупция, мнения, игорь шатров
Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ

На фоне коррупционного скандала Зеленскому не до переговоров с Россией - эксперт

11:39 13.11.2025
 
© AP Photo Heather KhalifaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo Heather Khalifa
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киев заявил о выходе из переговоров с Россией только сейчас из-за необходимости спасаться от преследований Запада. А именно - США, которые натравили на окружение главы киевского режима подконтрольные им структуры, чтобы сменить Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Ранее замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете заявил о приостановке переговоров России и Украины, которые, по его словам, "в этом году не привели практически ни к каким подвижкам".
"Это напоминает заявление некоторых представителей политического класса в Прибалтике, у которых часто позднее зажигание срабатывает, и они через месяц-другой после события вдруг "неожиданно" о нем сообщают", – прокомментировал политолог.
Он отметил, что это не шутка – это часть политической культуры прибалтийских стран.
"И, видимо, в Киеве перенимают этот опыт и свое будущее в новой реальности уже нарисовали: как прибалты, выпрашивать подаяния у Брюсселя, когда закончится специальная военная операция, если от Украины что-то останется", – добавил Шатров.
Однако гораздо более серьезные причины для того, чтобы заявление прозвучало именно теперь, безусловно, есть, сказал он.

"Мне кажется, все дело в том, что сейчас киевское руководство будет занято совершенно другим – попыткой выбраться из того кризиса, в который их неожиданно окунуло НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.)", – сказал Шатров.

Эксперт уверен, что разразившийся на Украине коррупционный скандал – дело рук НАБУ, а значит, Запада, точнее Соединенных Штатов Америки, которым подотчетны антикоррупционные структуры на Украине и которые действует уже вполне откровенно.
"Мне кажется, эта инициатива откровенно выходит из Госдепартамента, из американского Белого дома. Все, что сейчас происходит, напоминает подготовку к отставке Зеленского каким-то образом через легальные институты. И если посмотреть цепочку развития событий, то она вполне логична", – сказал он.
Шатров обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп после неудачных для себя переговоров с российским лидером Владимиром Путиным уже прекратил попытки в чем-то обвинить своего коллегу и Россию в целом, хотя какое-то время пытался это делать.
А сегодня Госдепартамент, по сути, открыто заявил, что возможности для санкций США против России исчерпаны, и все это на фоне расследований крупных и масштабных коррупционных преступлений на Украине, добавил он.
Таким способом США решили разрешить российско-украинскую ситуацию, считает политолог.
"Они таким образом либо склоняют его (Зеленского – ред.) к переговорам, либо предлагают подготовиться к отставке и передать бразды правления другому, который сможет договориться с Россией. Поэтому действительно Зеленскому сейчас не до переговоров – унести бы ноги из Киева, если ситуация будет приобретать катастрофический оборот для него и его окружения", – заключил эксперт.
Ранее политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение, что к организации коррупционного скандала на Украине приложил руку Евросоюз, который хотя и желал бы продолжать конфликт по ряду причин, больше не в силах это делать и начинает придерживаться позиции США – идти к миру с Россией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп решил взять пример с России
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине
Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир ЗеленскийУкраинаСШАПолитикаКоррупцияМненияИгорь Шатров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича
12:34Морской транспорт Севастополя возобновил работу
12:29Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков
12:15В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
12:14В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка
12:13Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
12:07Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков
11:39Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
11:27Житель крымского села ударил полицейского и получил условный срок
11:11Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
10:53Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты
10:25В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО
10:16В Херсонской области завершен капремонт участка трассы в Крым
09:59Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома
09:53В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод
09:37В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой
09:16Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассе
08:52Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине
08:27Цели кончились: Рубио признал бессилие санкций против России
08:1324 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния