Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
Киев заявил о выходе из переговоров с Россией только сейчас из-за необходимости спасаться от преследований Запада. А именно - США, которые натравили на... РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киев заявил о выходе из переговоров с Россией только сейчас из-за необходимости спасаться от преследований Запада. А именно - США, которые натравили на окружение главы киевского режима подконтрольные им структуры, чтобы сменить Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Ранее замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете заявил о приостановке переговоров России и Украины, которые, по его словам, "в этом году не привели практически ни к каким подвижкам"."Это напоминает заявление некоторых представителей политического класса в Прибалтике, у которых часто позднее зажигание срабатывает, и они через месяц-другой после события вдруг "неожиданно" о нем сообщают", – прокомментировал политолог.Он отметил, что это не шутка – это часть политической культуры прибалтийских стран."И, видимо, в Киеве перенимают этот опыт и свое будущее в новой реальности уже нарисовали: как прибалты, выпрашивать подаяния у Брюсселя, когда закончится специальная военная операция, если от Украины что-то останется", – добавил Шатров.Однако гораздо более серьезные причины для того, чтобы заявление прозвучало именно теперь, безусловно, есть, сказал он.Эксперт уверен, что разразившийся на Украине коррупционный скандал – дело рук НАБУ, а значит, Запада, точнее Соединенных Штатов Америки, которым подотчетны антикоррупционные структуры на Украине и которые действует уже вполне откровенно."Мне кажется, эта инициатива откровенно выходит из Госдепартамента, из американского Белого дома. Все, что сейчас происходит, напоминает подготовку к отставке Зеленского каким-то образом через легальные институты. И если посмотреть цепочку развития событий, то она вполне логична", – сказал он.Шатров обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп после неудачных для себя переговоров с российским лидером Владимиром Путиным уже прекратил попытки в чем-то обвинить своего коллегу и Россию в целом, хотя какое-то время пытался это делать.А сегодня Госдепартамент, по сути, открыто заявил, что возможности для санкций США против России исчерпаны, и все это на фоне расследований крупных и масштабных коррупционных преступлений на Украине, добавил он.Таким способом США решили разрешить российско-украинскую ситуацию, считает политолог.Ранее политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение, что к организации коррупционного скандала на Украине приложил руку Евросоюз, который хотя и желал бы продолжать конфликт по ряду причин, больше не в силах это делать и начинает придерживаться позиции США – идти к миру с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп решил взять пример с России Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
