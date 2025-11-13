https://crimea.ria.ru/20251113/vlasti-v-evrope-prizvali-prekratit-pomosch-ukraine-1150857992.html
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине
Венгрия призвала остановить помощь Украине из-за процветания в ней коррупции, в том числе во власти. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T08:52
2025-11-13T08:52
2025-11-13T10:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Венгрия призвала остановить помощь Украине из-за процветания в ней коррупции, в том числе во власти. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто.По словам Сийярто, недавно опубликованные свидетельства о фактах коррупции в ближайшем окружении главы киевского режима Владимира Зеленского указывают на то, что необходимость прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину.Накануне, 12 ноября, коррупционный скандал на Украине оценили мировые СМИ.Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный скандал на Украине: кто его устроил и с какой цельюМинистра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупцииГлава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине
Власти в Европе призвали прекратить помощь Киеву на фоне коррупционного скандала
08:52 13.11.2025 (обновлено: 10:21 13.11.2025)