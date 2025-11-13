Рейтинг@Mail.ru
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине
Венгрия призвала остановить помощь Украине из-за процветания в ней коррупции, в том числе во власти. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и... РИА Новости Крым, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Венгрия призвала остановить помощь Украине из-за процветания в ней коррупции, в том числе во власти. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто.По словам Сийярто, недавно опубликованные свидетельства о фактах коррупции в ближайшем окружении главы киевского режима Владимира Зеленского указывают на то, что необходимость прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину.Накануне, 12 ноября, коррупционный скандал на Украине оценили мировые СМИ.Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине

Власти в Европе призвали прекратить помощь Киеву на фоне коррупционного скандала

08:52 13.11.2025 (обновлено: 10:21 13.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Венгрия призвала остановить помощь Украине из-за процветания в ней коррупции, в том числе во власти. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто.
"Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС", – написал венгерский политик в Facebook*.
По словам Сийярто, недавно опубликованные свидетельства о фактах коррупции в ближайшем окружении главы киевского режима Владимира Зеленского указывают на то, что необходимость прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину.

"И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть? Пора прекратить это безумие", – добавил Сийярто.

Накануне, 12 ноября, коррупционный скандал на Украине оценили мировые СМИ.
Дело против соратника Зеленского: опубликованы новые подробности
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Коррупционный скандал на Украине: кто его устроил и с какой целью
Министра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупции
Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
 
