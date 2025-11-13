https://crimea.ria.ru/20251113/tseli-konchilis-rubio-priznal-bessilie-sanktsiy-protiv-rossii-1150857525.html

Цели кончились: Рубио признал бессилие санкций против России

Цели кончились: Рубио признал бессилие санкций против России - РИА Новости Крым, 13.11.2025

Цели кончились: Рубио признал бессилие санкций против России

Советник президента США Марко Рубио признал бессилие санкций против России, отметив, что список целей для ограничительных мер уже заканчивается.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Советник президента США Марко Рубио признал бессилие санкций против России, отметив, что список целей для ограничительных мер уже заканчивается.Он подчеркнул, что власти США во главе с Дональдом Трампом уже ввели санкции против нефтяных компаний РФ "Лукойл" и "Роснефть". Об этом, по словам Рубио, просили все, однако потребуется некоторое время, чтобы начать чувствовать их эффективность, сказал он.Пути обхода нефтяных санкций Трампа будут найдены – сенатор РФПри этом Рубио заявил, что Москва и Вашингтон условились о том, что следующая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна принести "конкретный результат".По его словам, то, что обе стороны переговоров рассматривают именно такой сценарий, ему стало понятно из разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."И мы бы хотели, чтобы это произошло. Мы бы хотели, чтобы эта война закончилась", – отметил Рубио.Отвечая на вопрос об инициативах ряда европейских стран использовать российские активы для помощи Украины, Рубио сказал, что США известны эти "усилия", которые могут иметь непредсказуемые последствия.Напомним, главы стран ЕС на саммите в Брюсселе в октябре не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы Банка России как основу для кредита Украине. К вопросу намерены вернуться на заседании ЕС 18-19 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнениеСанкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ

