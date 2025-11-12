Рейтинг@Mail.ru
Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ
Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ
Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о приостановке переговоров России и Украины.
2025-11-12T20:13
2025-11-12T20:21
украина
мид украины
россия
переговоры
политика
внешняя политика
сми
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о приостановке переговоров России и Украины. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Они состоялись в мае, июне и июле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских солдат. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине". Песков также выразил мнение, что процессу урегулирования украинского кризиса мешают европейцы, это ни для кого не секрет. При этом Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул условие для перемирияПрекращение огня на Украине не решит конфликт – ДмитриевТрамп: я не верю в победу Украины
украина, мид украины, россия, переговоры, политика, внешняя политика, сми, новости
Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ

В МИД Украины заявили о приостановке переговоров с Россией – СМИ

20:13 12.11.2025 (обновлено: 20:21 12.11.2025)
 
© РИА Новости КрымВладимир Зеленский и президент России Владимир Путин
Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о приостановке переговоров России и Украины.
"Поскольку переговоры в этом году не привели практически ни к каким подвижкам, от них сейчас отказались", - приводит цитату из публикации РИА Новости.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Они состоялись в мае, июне и июле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских солдат. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине".
Песков также выразил мнение, что процессу урегулирования украинского кризиса мешают европейцы, это ни для кого не секрет. При этом Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине.
УкраинаМИД УкраиныРоссияПереговорыПолитикаВнешняя политикаСМИНовости
 
