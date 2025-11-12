https://crimea.ria.ru/20251112/ukraina-priostanovila-peregovory-s-rossiey--smi-1150854569.html

Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ

Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ - РИА Новости Крым, 12.11.2025

Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о приостановке переговоров России и Украины. РИА Новости Крым, 12.11.2025

2025-11-12T20:13

2025-11-12T20:13

2025-11-12T20:21

украина

мид украины

россия

переговоры

политика

внешняя политика

сми

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145967293_0:178:1754:1165_1920x0_80_0_0_0cd513a377f172d4ab80bd43f7d16c8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о приостановке переговоров России и Украины. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Они состоялись в мае, июне и июле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских солдат. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.12 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени можно говорить о паузе в контактах России и Украины на уровне переговорных групп. Он отметил, что "нельзя носить розовые очки и ожидать молниеносных результатов от переговорного процесса по Украине". Песков также выразил мнение, что процессу урегулирования украинского кризиса мешают европейцы, это ни для кого не секрет. При этом Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский выдвинул условие для перемирияПрекращение огня на Украине не решит конфликт – ДмитриевТрамп: я не верю в победу Украины

https://crimea.ria.ru/20250911/zamorozka-konflikta-na-ukraine-chto-na-samom-dele-predlagaet-rossii-zapad-1149343790.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мид украины, россия, переговоры, политика, внешняя политика, сми, новости