Трамп решил взять пример с России

2025-11-11T20:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В США тоже необходимо праздновать День Победы. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп после признания о том, что он смотрел Парад Победы в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его слова приводят РИА Новости.Он добавил, что теперь Штаты будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также "во всех остальных".Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится не только ярким парадом на Красной площади, чествованием ветеранов, шествиями "Бессмертного полка" по всему миру и грандиозным салютом в Москве. Запомнится он и масштабным дипломатическим марафоном в Кремле, который продолжался фактически трое суток. Переговоры президента России Владимира Путина с иностранными лидерами суммарно продолжались более 14 часов. Празднование юбилея Великой Победы фактически стало крупнейшим международным саммитом за последние несколько лет.За четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств: Абхазии, Армении, Белоруссии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвиени-Бисау, Египта, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, Конго, Кубы, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Палестины, Республики Сербской, Сербии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии, Южной Осетии.Также присутствовали около десяти руководителей международных организаций. Еще ряд стран были представлены на высоком уровне (Азербайджан, Индия, Израиль, КНДР, Никарагуа, ЮАР). Лишь три лидера, ранее заявлявшие о своем участии в праздничных мероприятиях, по разным причинам не смогли в итоге приехать – премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие президенты приехали на Парад ПобедыВетеран Великой Отечественной из Крыма побывал на Параде Победы в МосквеПарад Победы на Красной площади в 1945 году - как это было

