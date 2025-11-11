Рейтинг@Mail.ru
Трамп решил взять пример с России - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Трамп решил взять пример с России
Трамп решил взять пример с России - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Трамп решил взять пример с России
В США тоже необходимо праздновать День Победы. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп после признания о том, что он смотрел Парад Победы в... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T20:41
2025-11-11T20:47
дональд трамп
сша
в мире
80 лет победы
победа
великая отечественная война
вторая мировая война
политика
внешняя политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В США тоже необходимо праздновать День Победы. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп после признания о том, что он смотрел Парад Победы в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его слова приводят РИА Новости.

"Когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы - я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, - и я сказал: нам тоже нужен День Победы", - сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

Он добавил, что теперь Штаты будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также "во всех остальных".

"Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных", - добавил глава Белого дома.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится не только ярким парадом на Красной площади, чествованием ветеранов, шествиями "Бессмертного полка" по всему миру и грандиозным салютом в Москве. Запомнится он и масштабным дипломатическим марафоном в Кремле, который продолжался фактически трое суток. Переговоры президента России Владимира Путина с иностранными лидерами суммарно продолжались более 14 часов. Празднование юбилея Великой Победы фактически стало крупнейшим международным саммитом за последние несколько лет.

За четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств: Абхазии, Армении, Белоруссии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвиени-Бисау, Египта, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, Конго, Кубы, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Палестины, Республики Сербской, Сербии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии, Южной Осетии.

Также присутствовали около десяти руководителей международных организаций. Еще ряд стран были представлены на высоком уровне (Азербайджан, Индия, Израиль, КНДР, Никарагуа, ЮАР). Лишь три лидера, ранее заявлявшие о своем участии в праздничных мероприятиях, по разным причинам не смогли в итоге приехать – премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
сша
Новости
Трамп решил взять пример с России

США тоже нужен День Победы – Трамп

20:41 11.11.2025 (обновлено: 20:47 11.11.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В США тоже необходимо праздновать День Победы. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп после признания о том, что он смотрел Парад Победы в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его слова приводят РИА Новости.
"Когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы - я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, - и я сказал: нам тоже нужен День Победы", - сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.
Он добавил, что теперь Штаты будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также "во всех остальных".

"Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных", - добавил глава Белого дома.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится не только ярким парадом на Красной площади, чествованием ветеранов, шествиями "Бессмертного полка" по всему миру и грандиозным салютом в Москве. Запомнится он и масштабным дипломатическим марафоном в Кремле, который продолжался фактически трое суток. Переговоры президента России Владимира Путина с иностранными лидерами суммарно продолжались более 14 часов. Празднование юбилея Великой Победы фактически стало крупнейшим международным саммитом за последние несколько лет.
За четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств: Абхазии, Армении, Белоруссии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвиени-Бисау, Египта, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, Конго, Кубы, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Палестины, Республики Сербской, Сербии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии, Южной Осетии.
Также присутствовали около десяти руководителей международных организаций. Еще ряд стран были представлены на высоком уровне (Азербайджан, Индия, Израиль, КНДР, Никарагуа, ЮАР). Лишь три лидера, ранее заявлявшие о своем участии в праздничных мероприятиях, по разным причинам не смогли в итоге приехать – премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
