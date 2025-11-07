Рейтинг@Mail.ru
Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о конфликте на Украине. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T22:33
2025-11-07T17:39
главное за день
крым
в мире
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сделал заявление о конфликте на Украине. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил. В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ. Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз. Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане. В Крыму спрогнозировали показатель турпотока по итогам 2025 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Трампа о конфликте на УкраинеВ вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной Азии.Он добавил, что по-прежнему хочет урегулировать конфликт и рассчитывает, что "в какой-то момент стороны поступят очень умно и сделают это".Путин провел совещание по вопросам строительства ВСПрезидент России, верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Во встрече приняли участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник главы государства Алексей Дюмин.В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУВ Черном море за неделю уничтожены семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в ЕвросоюзРоссияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы для поездок в страны Европейского Союза. Такое решение в пятницу приняли в Еврокомиссии, пишет РИА Новости.Вертолет рухнул на жилой дом в ДагестанеЧетыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане.Вечером в пятницу стало известно, что частный вертолет, перевозивший туристов из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су. На борту находились семь человек. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на жилой дом, в этот момент в нем никого не было.В Крыму спрогнозировали турпотокДо конца 2025 года туристический поток в Крым может достичь 7 миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сделал заявление о конфликте на Украине. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил. В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ. Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз. Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане. В Крыму спрогнозировали показатель турпотока по итогам 2025 года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Трампа о конфликте на Украине

В вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной Азии.
"Россия и Украина. Мы пока не достигли этого (мира. — ред.), но, думаю, добились значительного прогресса", — цитируют главу Белого дома РИА Новости.
Он добавил, что по-прежнему хочет урегулировать конфликт и рассчитывает, что "в какой-то момент стороны поступят очень умно и сделают это".
Путин провел совещание по вопросам строительства ВС

Президент России, верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во встрече приняли участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник главы государства Алексей Дюмин.
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ

В Черном море за неделю уничтожены семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в недельной сводке.
Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз

Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы для поездок в страны Европейского Союза. Такое решение в пятницу приняли в Еврокомиссии, пишет РИА Новости.
Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане.
Вечером в пятницу стало известно, что частный вертолет, перевозивший туристов из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су. На борту находились семь человек. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на жилой дом, в этот момент в нем никого не было.
В Крыму спрогнозировали турпоток

До конца 2025 года туристический поток в Крым может достичь 7 миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) в Москве.
"В этом году мы ожидаем, что цифра (турпотока) скоро дойдет до 7 миллионов туристов, которые посещают Крым", - сказал Мурадов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
