Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное

2025-11-07T22:33

2025-11-07T22:33

2025-11-07T17:39

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сделал заявление о конфликте на Украине. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил. В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ. Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз. Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане. В Крыму спрогнозировали показатель турпотока по итогам 2025 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Трампа о конфликте на УкраинеВ вопросе урегулирования ситуации на Украине достигнут значительный прогресс. Такое заявление сделал президент США во время встречи с лидерами стран Центральной Азии.Он добавил, что по-прежнему хочет урегулировать конфликт и рассчитывает, что "в какой-то момент стороны поступят очень умно и сделают это".Путин провел совещание по вопросам строительства ВСПрезидент России, верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Во встрече приняли участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник главы государства Алексей Дюмин.В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУВ Черном море за неделю уничтожены семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в ЕвросоюзРоссияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы для поездок в страны Европейского Союза. Такое решение в пятницу приняли в Еврокомиссии, пишет РИА Новости.Вертолет рухнул на жилой дом в ДагестанеЧетыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане.Вечером в пятницу стало известно, что частный вертолет, перевозивший туристов из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су. На борту находились семь человек. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на жилой дом, в этот момент в нем никого не было.В Крыму спрогнозировали турпотокДо конца 2025 года туристический поток в Крым может достичь 7 миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

