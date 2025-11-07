https://crimea.ria.ru/20251107/v-dagestane-upal-vertolet---postradali-lyudi-1150734747.html
В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек
В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек
Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T15:57
2025-11-07T15:57
2025-11-07T17:16
дагестан
вертолет
авиация
происшествия
авиакатастрофа
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150735966_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_058baa772918f28743040f7aab5cf01d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.Подробности авиакатастрофы уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дагестан
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150735966_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_720abf5140e28fad6353ac4987652764.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дагестан, вертолет, авиация, происшествия, авиакатастрофа, новости, россия
В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек
В Дагестане упал частный вертолет - есть пострадавшие
15:57 07.11.2025 (обновлено: 17:16 07.11.2025)