https://crimea.ria.ru/20251107/v-dagestane-upal-vertolet---postradali-lyudi-1150734747.html

В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек

В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек - РИА Новости Крым, 07.11.2025

В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек

Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T15:57

2025-11-07T15:57

2025-11-07T17:16

дагестан

вертолет

авиация

происшествия

авиакатастрофа

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/07/1150735966_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_058baa772918f28743040f7aab5cf01d.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.Подробности авиакатастрофы уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дагестан

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, вертолет, авиация, происшествия, авиакатастрофа, новости, россия