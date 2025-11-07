Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек
В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек
Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T15:57
2025-11-07T17:16
дагестан
вертолет
авиация
происшествия
авиакатастрофа
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.Подробности авиакатастрофы уточняются.
дагестан
россия
дагестан, вертолет, авиация, происшествия, авиакатастрофа, новости, россия
В Дагестане упал вертолет - на борту было семь человек

В Дагестане упал частный вертолет - есть пострадавшие

15:57 07.11.2025 (обновлено: 17:16 07.11.2025)
 
© МЧС РоссииВ Дагестане сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета
В Дагестане сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
"Поступило сообщение о том, что на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района упал частный вертолет, выполнявший полет из Кизляра в Избербаш. По предварительной информации, имеются пострадавшие", – сообщили в ведомстве.
Подробности авиакатастрофы уточняются.
