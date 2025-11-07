Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
В Черном море за неделю уничтожены семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Черном море за неделю уничтожены семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили️:
безэкипажные катера, атаки всу на крым, черное море, министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ

В Черном море силы ЧФ уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ

12:35 07.11.2025 (обновлено: 12:52 07.11.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Черном море за неделю уничтожены семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в недельной сводке.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили️:
  • 668 самолетов,
  • 283 вертолета,
  • 95 376 беспилотных летательных аппаратов,
  • 635 зенитных ракетных комплексов,
  • 25 889 танков и других боевых бронированных машин,
  • 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня,
  • 31 134 орудия полевой артиллерии и минометов,
  • 46 064 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Безэкипажные катераАтаки ВСУ на КрымЧерное мореМинистерство обороны РФНовости СВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
