В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ

2025-11-07T12:35

2025-11-07T12:35

2025-11-07T12:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Черном море за неделю уничтожены семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили️:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

