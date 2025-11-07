https://crimea.ria.ru/20251107/v-chernom-more-unichtozheny-sem-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1150724084.html
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 07.11.2025
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
В Черном море за неделю уничтожены семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T12:35
2025-11-07T12:35
2025-11-07T12:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Черном море за неделю уничтожены семь украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили️:
В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
12:35 07.11.2025 (обновлено: 12:52 07.11.2025)