Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз

Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз

2025-11-07T14:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы для поездок в страны Европейского Союза. Такое решение в пятницу приняли в Еврокомиссии, пишет РИА Новости.С сентября 2022 года Евросоюз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это привело к повышению консульских сборов за выдачу виз и увеличению сроков рассмотрения заявлений.Накануне в Еврокомиссии сообщили, что если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.

