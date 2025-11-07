Рейтинг@Mail.ru
Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз
Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы для поездок в страны Европейского Союза. Такое решение в пятницу приняли в Еврокомиссии, пишет РИА Новости.
2025-11-07T14:43
2025-11-07T14:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы для поездок в страны Европейского Союза. Такое решение в пятницу приняли в Еврокомиссии, пишет РИА Новости.С сентября 2022 года Евросоюз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это привело к повышению консульских сборов за выдачу виз и увеличению сроков рассмотрения заявлений.Накануне в Еврокомиссии сообщили, что если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа готовится к новой большой войне - ЛавровВ ЕС пообещали начать переговоры о членстве Украины в этом годуСоюз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз

Еврокомиссия запретила выдачу многократных шенгенских виз россиянам

14:43 07.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Киркач
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Сергей Киркач
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы для поездок в страны Европейского Союза. Такое решение в пятницу приняли в Еврокомиссии, пишет РИА Новости.
"С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности", – сказано в публикации.
С сентября 2022 года Евросоюз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это привело к повышению консульских сборов за выдачу виз и увеличению сроков рассмотрения заявлений.
Накануне в Еврокомиссии сообщили, что если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.
