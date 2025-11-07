https://crimea.ria.ru/20251107/putin-provel-soveschanie-po-voprosam-stroitelstva-vooruzhennykh-sil-rossii-1150730235.html

Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России

Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России

Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T14:20

2025-11-07T14:20

2025-11-07T14:20

владимир путин (политик)

новости

кремль

вооруженные силы россии

валерий герасимов

александр бортников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Во встрече приняли участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник главы государства Алексей Дюмин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал соответствующее совещание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, кремль, вооруженные силы россии, валерий герасимов, александр бортников