Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251107/putin-provel-soveschanie-po-voprosam-stroitelstva-vooruzhennykh-sil-rossii-1150730235.html
Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России
Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2025
2025-11-07T14:20
2025-11-07T14:20
владимир путин (политик)
новости
кремль
вооруженные силы россии
валерий герасимов
александр бортников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Во встрече приняли участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник главы государства Алексей Дюмин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал соответствующее совещание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_227:136:2777:2048_1920x0_80_0_0_a1ee90a4e34451ba673b5aa99ab662c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, кремль, вооруженные силы россии, валерий герасимов, александр бортников
Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России

Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных Сил России

14:20 07.11.2025
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во встрече приняли участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник главы государства Алексей Дюмин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал соответствующее совещание.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)НовостиКремльВооруженные силы РоссииВалерий ГерасимовАлександр Бортников
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне
14:43Россиянам ограничили выдачу шенгенских виз в Евросоюз
14:34В Крыму недобор сельхозкультур - что с продовольственной безопасностью
14:20Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России
14:10Крымский мост – обстановка к обеду пятницы
14:06Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем
13:48В Крыму за год изъяли три земельных участка сельхозназначения
13:26Новости СВО: страшные потери Киева за неделю
13:05Октябрьская революция 1917 года в цифрах и фактах
12:49Удары возмездия по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:36Когда достроят театр кукол в Симферополе
12:35В Черном море уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ
12:31Успеновка в Запорожской области перешла под контроль России
12:27Под прикрытием детей: киевский режим тратит деньги Запада на коррупцию
12:07Крымский мост сейчас – обстановка после возобновления движения
12:03Дело о покушении на главу Запорожской области – фигуранту дали 10 лет
11:55Крымский мост открыт для проезда
11:47В Симферополе молодые люди избили прохожего – СК проводит проверку
11:41В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
11:35Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния