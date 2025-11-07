https://crimea.ria.ru/20251107/putin-provel-soveschanie-po-voprosam-stroitelstva-vooruzhennykh-sil-rossii-1150730235.html
Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил России
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Во встрече приняли участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник главы государства Алексей Дюмин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал соответствующее совещание.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во встрече приняли участие зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов и помощник главы государства Алексей Дюмин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал соответствующее совещание.
