Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане: четверо погибли и трое выжили

2025-11-07T16:13

2025-11-07T16:13

2025-11-07T17:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане, пишет РИА Новости. Вечером в пятницу стало известно, что частный вертолет, перевозивший туристов из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су. На борту находились семь человек. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на жилой дом, в этот момент в нем никого не было.Как уточнили агентству в экстренных службах, двое пострдавших находятся в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

