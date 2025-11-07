Вертолет рухнул на жилой дом в Дагестане: четверо погибли и трое выжили
16:13 07.11.2025 (обновлено: 17:18 07.11.2025)
© МЧС РоссииВ Дагестане сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане, пишет РИА Новости.
Вечером в пятницу стало известно, что частный вертолет, перевозивший туристов из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су. На борту находились семь человек. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на жилой дом, в этот момент в нем никого не было.
"По предварительной информации, <...>, в результате падения вертолета погибли четыре человека, трое пострадали", — сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.
Как уточнили агентству в экстренных службах, двое пострдавших находятся в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом.
© МЧС РоссииВ Дагестане сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета
