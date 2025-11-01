Рейтинг@Mail.ru
Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное
Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру РК. Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске. Пресечена РИА Новости Крым, 01.11.2025
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру РК. Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске. Пресечена высадка десанта сил специальных операций ГУР. Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму. Сколько туристов посетили Крым с начала года. В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ликвидация Госкомитета по регистрации и кадастру КрымаГосударственный комитет по регистрации и кадастру Крыма будет упразднен с 1 января 2026 года. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства республики. Документом учреждена ликвидационная комиссия. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма.Украинские боевики сдаются в плен в КрасноармейскеУкраинские военные, окруженные в Красноармейске (Покровске) в ДНР, начали сдаваться в плен. Минобороны РФ опубликовало признания двух украинских боевиков, которые рассказали о тяжелых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.Уничтожение десанта сил специальных операций ГУРРоссийские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, были уничтожены, проинформировали в Минобороны РФ.Также в минувшие сутки силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.Октябрьские дожди наполнили водохранилища КрымаБлагодаря обильным осадкам в октябре приток в водохранилища Крыма за прошедший месяц составил 14 миллионов кубометров. Об этом РИА Новости Крым сообщил замруководителя госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.Существующих запасов при нынешнем уровне потребления хватит на 130-140 дней без учета будущих притоков, отметил замглавы ведомства.Рост турпотока в КрымКрым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы Крыма, две трети прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть воспользовались железнодорожным сообщением. Еще 14% приехали на полуостров через исторические регионы.Концепция сдерживания России в ЕвропеНАТО в своей стратегии по "сдерживанию России" на восточном фланге альянса планирует делать ставку на беспилотники, автономные боевые системы и тяжелое вооружение.По данным СМИ, соответствующую концепцию представил военным атташе стран-членов альянса командующий армии США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен боевиков ВСУ: главное

Ликвидация Госкомрегистра Крыма и сдача в плен украинских боевиков – главное за день

22:51 01.11.2025 (обновлено: 23:00 01.11.2025)
 
© Фото: пресс-служба ГоскомрегистраГосударственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
© Фото: пресс-служба Госкомрегистра
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о ликвидации Госкомитета по регистрации и кадастру РК. Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске. Пресечена высадка десанта сил специальных операций ГУР. Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму. Сколько туристов посетили Крым с начала года. В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ликвидация Госкомитета по регистрации и кадастру Крыма

Государственный комитет по регистрации и кадастру Крыма будет упразднен с 1 января 2026 года. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства республики. Документом учреждена ликвидационная комиссия. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма.
Украинские боевики сдаются в плен в Красноармейске

Украинские военные, окруженные в Красноармейске (Покровске) в ДНР, начали сдаваться в плен. Минобороны РФ опубликовало признания двух украинских боевиков, которые рассказали о тяжелых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.
Уничтожение десанта сил специальных операций ГУР

Российские военные пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска в ДНР. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, были уничтожены, проинформировали в Минобороны РФ.
Также в минувшие сутки силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.
Октябрьские дожди наполнили водохранилища Крыма

Благодаря обильным осадкам в октябре приток в водохранилища Крыма за прошедший месяц составил 14 миллионов кубометров. Об этом РИА Новости Крым сообщил замруководителя госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.
Существующих запасов при нынешнем уровне потребления хватит на 130-140 дней без учета будущих притоков, отметил замглавы ведомства.
Рост турпотока в Крым

Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам главы Крыма, две трети прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть воспользовались железнодорожным сообщением. Еще 14% приехали на полуостров через исторические регионы.
Концепция сдерживания России в Европе

НАТО в своей стратегии по "сдерживанию России" на восточном фланге альянса планирует делать ставку на беспилотники, автономные боевые системы и тяжелое вооружение.
По данным СМИ, соответствующую концепцию представил военным атташе стран-членов альянса командующий армии США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за день
 
