Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму
Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму
Благодаря обильным осадкам в октябре приток в водохранилища Крыма за прошедший месяц составил 14 миллионов кубометров. Об этом РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T08:46
2025-11-01T09:14
вода в крыму
вода
госкомводхоз крыма
роман захаров
крым
новости крыма
водохранилища крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Благодаря обильным осадкам в октябре приток в водохранилища Крыма за прошедший месяц составил 14 миллионов кубометров. Об этом РИА Новости Крым сообщил замруководителя госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.Существующих запасов при нынешнем уровне потребления хватит на 130-140 дней, без учета будущих притоков, отметил замглавы ведомства.По данным крымского гидрометцентра, в октябре самые большие осадки выпали в бассейнах рек юго-западного предгорья и Южного берега – от 50 до 138 миллиметров. Для таких рек как Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир это в 1,3-2,6 раза больше нормы.Кроме того, месячная норма осадков была превышена в районе плато Ай-Петри (в 1,3 раза) и Ангарского перевала (в 2,2 раза).В ноябре, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Крыму осадков ожидается меньше нормы, которая составляет 44,7 мм (в горах – 92,3 мм).
Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму

Водохранилища Крыма пополнились на 14 млн кубометров благодаря осадкам в октябре

08:46 01.11.2025 (обновлено: 09:14 01.11.2025)
 
© Telegram Галина ОгневаИзобильненское водохранилище в Крыму
Изобильненское водохранилище в Крыму
© Telegram Галина Огнева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Благодаря обильным осадкам в октябре приток в водохранилища Крыма за прошедший месяц составил 14 миллионов кубометров. Об этом РИА Новости Крым сообщил замруководителя госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.
"Поступления за октябрь в водохранилища естественного стока составили порядка 14 миллионов кубометров, что составляет около 7,5% от полного проектного объема всех искусственных водоемов", – рассказал Захаров.
Существующих запасов при нынешнем уровне потребления хватит на 130-140 дней, без учета будущих притоков, отметил замглавы ведомства.
По данным крымского гидрометцентра, в октябре самые большие осадки выпали в бассейнах рек юго-западного предгорья и Южного берега – от 50 до 138 миллиметров. Для таких рек как Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир это в 1,3-2,6 раза больше нормы.
Кроме того, месячная норма осадков была превышена в районе плато Ай-Петри (в 1,3 раза) и Ангарского перевала (в 2,2 раза).
В ноябре, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Крыму осадков ожидается меньше нормы, которая составляет 44,7 мм (в горах – 92,3 мм).
