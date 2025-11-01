https://crimea.ria.ru/20251101/kak-oktyabrskie-dozhdi-povliyali-na-zapasy-vody-v-krymu-1150591463.html

Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму

Как октябрьские дожди повлияли на запасы воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Благодаря обильным осадкам в октябре приток в водохранилища Крыма за прошедший месяц составил 14 миллионов кубометров. Об этом РИА Новости Крым сообщил замруководителя госкомитета водного хозяйства и мелиорации республики Роман Захаров.Существующих запасов при нынешнем уровне потребления хватит на 130-140 дней, без учета будущих притоков, отметил замглавы ведомства.По данным крымского гидрометцентра, в октябре самые большие осадки выпали в бассейнах рек юго-западного предгорья и Южного берега – от 50 до 138 миллиметров. Для таких рек как Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир это в 1,3-2,6 раза больше нормы.Кроме того, месячная норма осадков была превышена в районе плато Ай-Петри (в 1,3 раза) и Ангарского перевала (в 2,2 раза).В ноябре, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Крыму осадков ожидается меньше нормы, которая составляет 44,7 мм (в горах – 92,3 мм).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в АлуштеКогда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжениеКак в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой вод

