Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 01.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251101/bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhen-v-chernom-more-1150598723.html
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожили в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T12:36
2025-11-01T12:49
черное море
новости крыма
безэкипажные катера
крым
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_109:50:530:287_1920x0_80_0_0_e62ccdd50af5f36f0317d9f82c80f32b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожили в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в минувшие сутки российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.Как сообщалось, 16 октября военнослужащие ЧФ сбили в Черном море шесть безэкипажных катеров ВСУ.
черное море
крым
черное море, новости крыма, безэкипажные катера, крым, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

12:36 01.11.2025 (обновлено: 12:49 01.11.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожили в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер", - говорится в сообщении.
Также в минувшие сутки российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.
Как сообщалось, 16 октября военнослужащие ЧФ сбили в Черном море шесть безэкипажных катеров ВСУ.
Черное мореНовости КрымаБезэкипажные катераКрымМинистерство обороны РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
