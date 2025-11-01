https://crimea.ria.ru/20251101/bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhen-v-chernom-more-1150598723.html
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожили в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T12:36
2025-11-01T12:36
2025-11-01T12:49
черное море
новости крыма
безэкипажные катера
крым
министерство обороны рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_109:50:530:287_1920x0_80_0_0_e62ccdd50af5f36f0317d9f82c80f32b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожили в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в минувшие сутки российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.Как сообщалось, 16 октября военнослужащие ЧФ сбили в Черном море шесть безэкипажных катеров ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКовОбнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожилиЧерноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ
черное море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_144:0:530:289_1920x0_80_0_0_a8586194a9c7a054daec004a441b92a9.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новости крыма, безэкипажные катера, крым, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:36 01.11.2025 (обновлено: 12:49 01.11.2025)