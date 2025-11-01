https://crimea.ria.ru/20251101/bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhen-v-chernom-more-1150598723.html

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Украинский безэкипажный катер уничтожили в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в минувшие сутки российские военные сорвали высадку украинского десанта около Красноармейска. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.Как сообщалось, 16 октября военнослужащие ЧФ сбили в Черном море шесть безэкипажных катеров ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКовОбнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожилиЧерноморский флот уничтожил 18 катеров ВСУ

