НАТО в своей стратегии по "сдерживанию России" на восточном фланге альянса планирует делать ставку на беспилотники, автономные боевые системы и тяжелое... РИА Новости Крым, 01.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. НАТО в своей стратегии по "сдерживанию России" на восточном фланге альянса планирует делать ставку на беспилотники, автономные боевые системы и тяжелое вооружение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag.По данным СМИ, соответствующую концепцию представил военным атташе стран-членов альянса командующий армии США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью.Отмечается, что документ согласован с верховным главнокомандованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов а совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии заявил, что Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ Союзного государства. Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге альянса учениях составила около 60 тысяч военнослужащих, сказал он.Президент РФ Владимир Путин 2 октября, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", призвал правящие элиты объединенной Европы успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. При этом ответ Москвы в случае милитаризации будет очень убедительным, подчеркнул российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа готовится к новой большой войне - ЛавровБританская разведка готовит диверсии на Черном море – НарышкинВарна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией

