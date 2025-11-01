В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
В НАТО предложили усилить восточный фланг беспилотниками и тяжелым вооружением – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. НАТО в своей стратегии по "сдерживанию России" на восточном фланге альянса планирует делать ставку на беспилотники, автономные боевые системы и тяжелое вооружение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag.
По данным СМИ, соответствующую концепцию представил военным атташе стран-членов альянса командующий армии США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью.
"В концепции Донахью важную роль играют БПЛА и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжёлого вооружения на восточной границе НАТО и лучшая координация вооруженных сил при обмене данными", – говорится в сообщении.
Отмечается, что документ согласован с верховным главнокомандованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов а совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии заявил, что Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ Союзного государства. Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге альянса учениях составила около 60 тысяч военнослужащих, сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 2 октября, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", призвал правящие элиты объединенной Европы успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. При этом ответ Москвы в случае милитаризации будет очень убедительным, подчеркнул российский лидер.
