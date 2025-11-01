Рейтинг@Mail.ru
В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251101/v-nato-predstavili-kontseptsiyu-sderzhivaniya-rossii-v-evrope-1150602466.html
В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе - РИА Новости Крым, 01.11.2025
В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
НАТО в своей стратегии по "сдерживанию России" на восточном фланге альянса планирует делать ставку на беспилотники, автономные боевые системы и тяжелое... РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T13:52
2025-11-01T13:47
новости
россия
нато
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124923618_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_26cd2612ceac3346fe7d1a6abc8ac708.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. НАТО в своей стратегии по "сдерживанию России" на восточном фланге альянса планирует делать ставку на беспилотники, автономные боевые системы и тяжелое вооружение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag.По данным СМИ, соответствующую концепцию представил военным атташе стран-членов альянса командующий армии США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью.Отмечается, что документ согласован с верховным главнокомандованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов а совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии заявил, что Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ Союзного государства. Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге альянса учениях составила около 60 тысяч военнослужащих, сказал он.Президент РФ Владимир Путин 2 октября, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", призвал правящие элиты объединенной Европы успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. При этом ответ Москвы в случае милитаризации будет очень убедительным, подчеркнул российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа готовится к новой большой войне - ЛавровБританская разведка готовит диверсии на Черном море – НарышкинВарна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124923618_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_292c223e7e23eb9e7d11517833d2fabd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, нато, европа
В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе

В НАТО предложили усилить восточный фланг беспилотниками и тяжелым вооружением – СМИ

13:52 01.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. НАТО в своей стратегии по "сдерживанию России" на восточном фланге альянса планирует делать ставку на беспилотники, автономные боевые системы и тяжелое вооружение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag.
По данным СМИ, соответствующую концепцию представил военным атташе стран-членов альянса командующий армии США в Европе и Африке и сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью.
"В концепции Донахью важную роль играют БПЛА и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжёлого вооружения на восточной границе НАТО и лучшая координация вооруженных сил при обмене данными", – говорится в сообщении.
Отмечается, что документ согласован с верховным главнокомандованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов а совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии заявил, что Североатлантический альянс активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ Союзного государства. Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге альянса учениях составила около 60 тысяч военнослужащих, сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 2 октября, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", призвал правящие элиты объединенной Европы успокоиться и перестать пугать собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. При этом ответ Москвы в случае милитаризации будет очень убедительным, подчеркнул российский лидер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Европа готовится к новой большой войне - Лавров
Британская разведка готовит диверсии на Черном море – Нарышкин
Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
 
НовостиРоссияНАТОЕвропа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе
13:40ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом
13:28В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской весне
13:16Виновнику ДТП с пострадавшим в Крыму отменили условный срок
12:56РФ может потребовать от Европы компенсацию после СВО - финский политик
12:36Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
12:35Пресечена высадка с вертолета десанта сил специальных операций ГУР
12:34Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению
12:16Сколько туристов посетили Крым с начала года
12:12Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
11:46Пожар на Историческом бульваре в Севастополе потушили
11:38В Крыму спасавшиеся от кабанов дети застряли на дереве
11:27Более 50 улиц Симферополя остались без света
11:15Крымский мост сейчас: со стороны Керчи собирается очередь
10:57Движение в центре Симферополя перекрыто из-за аварии на теплосетях
10:44В Словакии поддержали союз с Венгрией и Чехией против Украины
10:21На Историческом бульваре в Севастополе загорелась уличная сцена
10:14В Крыму экс-член адвокатской палаты оказалась мошенницей
09:39Число погибших в ДТП с трамваем и маршруткой в Туле выросло до пяти
09:30Ночные удары по Украине: на Полтавщине пылает газодобывающий объект
Лента новостейМолния