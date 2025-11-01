https://crimea.ria.ru/20251101/ukrainskie-voennye-nachali-sdavatsya-v-plen-v-krasnoarmeyske-1150607698.html

Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске

Украинские военные, окруженные в Красноармейске (Покровске) в ДНР, начали сдаваться в плен, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Украинские военные, окруженные в Красноармейске (Покровске) в ДНР, начали сдаваться в плен, сообщает в субботу Минобороны РФ.Российское ведомство опубликовало признания двух украинских боевиков – Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжелых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.По их словам, командование ВСУ не забирало раненых из Красноармейска. Военнослужащие не пробовали прорваться к своим, "понимая, что это самоубийство".Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко предложил всем украинским боевикам последовать его примеру​.

