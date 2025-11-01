https://crimea.ria.ru/20251101/ukrainskie-voennye-nachali-sdavatsya-v-plen-v-krasnoarmeyske-1150607698.html
Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске
Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске
Украинские военные, окруженные в Красноармейске (Покровске) в ДНР, начали сдаваться в плен, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T16:11
2025-11-01T16:11
2025-11-01T16:20
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
пленные
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_073c8d9d4b8c589aa21cebe175c3bc7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Украинские военные, окруженные в Красноармейске (Покровске) в ДНР, начали сдаваться в плен, сообщает в субботу Минобороны РФ.Российское ведомство опубликовало признания двух украинских боевиков – Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжелых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.По их словам, командование ВСУ не забирало раненых из Красноармейска. Военнослужащие не пробовали прорваться к своим, "понимая, что это самоубийство".Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко предложил всем украинским боевикам последовать его примеру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251101/vs-rf-presekli-vysadku-s-vertoleta-gruppy-sil-spetsialnykh-operatsiy-gur-1150598690.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_176:0:1104:696_1920x0_80_0_0_d5647051c4efb77fd413f9ceadb93ba8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), пленные, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Украинские военные начали сдаваться в плен в Красноармейске
Украинские военные начали сдаваться в плен из окружения в Красноармейске
16:11 01.11.2025 (обновлено: 16:20 01.11.2025)