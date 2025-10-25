Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – время ожидания проезда выросло до двух часов - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – время ожидания проезда выросло до двух часов
2025-10-25T16:19
2025-10-25T16:19
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
краснодарский край
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. До двух часов увеличилось время ожидания проезда к досмотровым комплексам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте к 16:00.Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь выросла в два раза – до 150 автомобилей. После полудня уже 310 транспортных средств стояли в пробке.Со стороны Краснодарского края проезд на досмотр остается свободным.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценамиТуристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокСколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
16:19 25.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. До двух часов увеличилось время ожидания проезда к досмотровым комплексам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте к 16:00.
Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь выросла в два раза – до 150 автомобилей. После полудня уже 310 транспортных средств стояли в пробке.
"По состоянию на 16 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 405 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.
Со стороны Краснодарского края проезд на досмотр остается свободным.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами
Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок
Сколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьКраснодарский крайНовостиНовости Крыма
 
