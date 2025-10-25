https://crimea.ria.ru/20251025/krymskiy-most--vremya-ozhidaniya-proezda-vyroslo-do-dvukh-chasov-1150431522.html
Крымский мост – время ожидания проезда выросло до двух часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. До двух часов увеличилось время ожидания проезда к досмотровым комплексам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте к 16:00.Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь выросла в два раза – до 150 автомобилей. После полудня уже 310 транспортных средств стояли в пробке.Со стороны Краснодарского края проезд на досмотр остается свободным.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценамиТуристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокСколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью
