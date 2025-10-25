https://crimea.ria.ru/20251025/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-subboty-1150421750.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Утром в субботу перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Утром в субботу перед пунктами досмотра у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
