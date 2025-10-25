https://crimea.ria.ru/20251025/krymskiy-most--ochered-vyrosla-v-dva-raza-za-chas-1150422382.html
Крымский мост – очередь выросла в два раза за час
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. За час очереди перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи выросла в два раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин.При этом въезд в Крым остается свободным.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:08 25.10.2025 (обновлено: 10:09 25.10.2025)