Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно

Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации

2025-10-25T12:21

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6531c41aa54204a01b97cff927da6d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь со стороны Керчи выросла в два раза – до 150 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокТренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториямиТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

