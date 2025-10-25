https://crimea.ria.ru/20251025/krymskiy-most--ochered-so-storony-kerchi-vyrosla-kratno-1150425525.html
Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь со стороны Керчи выросла в два раза – до 150 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокТренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториямиТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
