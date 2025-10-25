Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T12:21
2025-10-25T12:21
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6531c41aa54204a01b97cff927da6d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь со стороны Керчи выросла в два раза – до 150 автомобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь со стороны Керчи выросла в два раза – до 150 автомобилей.
"По состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
