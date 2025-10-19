Рейтинг@Mail.ru
В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами
В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами - РИА Новости Крым, 19.10.2025
В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами
Ялта, Севастополь и Судак вошли в число самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Ялта, Севастополь и Судак вошли в число самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру."На первом месте оказался Сочи, за которым 14% октябрьских бронирований у автотуристов. На втором – Москва, а на третьем – Санкт-Петербург – 9% и 6% бронирований соответственно", - выяснили аналитики.Кроме того, в октябре автопутешественники выбирают кубанские курорты: Геленджик, со средней ценой за номер 4941 рубль, Краснодар – 3410 рублей, Анапу – 4801 рубль и Красную Поляну – 6122 рубля.Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирований Твил.ру.
В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами

Три города Крыма вошли в топ-направлений для осенних автопутешествий

21:23 19.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуризм
Туризм - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Ялта, Севастополь и Судак вошли в число самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте оказался Сочи, за которым 14% октябрьских бронирований у автотуристов. На втором – Москва, а на третьем – Санкт-Петербург – 9% и 6% бронирований соответственно", - выяснили аналитики.
На четвертой позиции рейтинга – Ялта, где за ночевку в среднем попросят 5562 рубля. Также в рейтинге Севастополь с ценой за размещение 3613 рубля и Судак – 3389 рублей.
Кроме того, в октябре автопутешественники выбирают кубанские курорты: Геленджик, со средней ценой за номер 4941 рубль, Краснодар – 3410 рублей, Анапу – 4801 рубль и Красную Поляну – 6122 рубля.
Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирований Твил.ру.
