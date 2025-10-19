https://crimea.ria.ru/20251019/v-krym-na-mashine--kuda-edut-avtoturisty-i-chto-s-tsenami-1150272993.html

В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценами

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Ялта, Севастополь и Судак вошли в число самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру."На первом месте оказался Сочи, за которым 14% октябрьских бронирований у автотуристов. На втором – Москва, а на третьем – Санкт-Петербург – 9% и 6% бронирований соответственно", - выяснили аналитики.Кроме того, в октябре автопутешественники выбирают кубанские курорты: Геленджик, со средней ценой за номер 4941 рубль, Краснодар – 3410 рублей, Анапу – 4801 рубль и Красную Поляну – 6122 рубля.Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирований Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один деньТуристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниямиТуристы с детьми выбирают Ялту – цены на размещение

