Сколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью

2025-10-21
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым
. Более четырех тысяч крымских школьников смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях республики в осенний период на каникулах и не только, причем новшеством этого года станут декабрьские смены. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму"
рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Илья Донченко.
Ждут крымчан
По его словам, Крым был и остается флагманом детского отдыха и оздоровления и продолжает совершенствоваться в этом направлении.
"И если в общем говорить о нашем реестре, то у нас 22 круглогодичных детских оздоровительных лагеря. С октября работают семнадцать. В них входят и федеральные, и крымские лагеря", – сказал Донченко.
"В частности, если мы говорим конкретно про крымскую повестку и наших детей, то у нас министерством на базе семи детских лагерей будут организованы смены в осенний каникулярный и неканикулярный период. Это более четырех тысяч детей", – уточнил он.
Свои двери перед крымскими школьниками в том числе откроют: Всероссийский детский центр "Алые паруса", а также лагеря "Воронеж", "Парус", "Юность", "Лучистый".
"Кроме того, в лагере "Звездный" пройдет смена для лидеров ученического самоуправления как раз в осенний период, это 550 детей. И для обучающихся общеобразовательных учреждений будет задействован детский оздоровительный лагерь "Радуга" на базе общеобразовательного учреждения "Феодосийская санаторная школа-интернат", – добавил Донченко.
Впервые в декабре
Новшеством этого года станут декабрьские оздоровительные смены, в частности благодаря запуску новых корпусов в лагерях "Фортуна" и "Сокол", которые теперь есть у Крыма "в запасе", подчеркнул он.
"В прошлом году были построены и в этом запущены модульные корпуса по федеральной программе развития детского отдыха на 300 мест. Четыре корпуса в "Фортуне" было открыто и два в "Соколе". С отоплением, доступная среда в них. Благодаря этим новшествам мы еще будем увеличивать охват в осенний и весенний период", – сказал он.
Среди "позднего" отдыха, по его словам, две профильные смены для 1700 обучающихся из 6 – 8 детских казачьих классов, которые пройдут с 19 ноября до 9 декабря.
"Кроме этого, мы подготовили инклюзивную смену для талантливых детей, которая пройдет с 29 ноября по 8 декабря на базе детского оздоровительного центра "Сокол". И последняя смена в этом году, мы ее назвали "Рождественская сказка", будет для талантливых детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства. Она начнется 18 декабря и закончится 27 декабря", – рассказал Донченко.
Работы много
По словам замминистра, сегодня перед детскими оздоровительными центрами Крыма "поставлена задача заключать сетевые договора с образовательными учреждениями, чтобы дети могли даже в неканикулярный период получать и образование, и оздоровление одновременно".
"Есть нюансы, где-то надо еще нам дорабатывать, чтобы расширять систему отдыха и оздоровления в осенний и весенний, систему получения детьми образования", – пояснил замминистра.
По его словам, пока летний отдых в детских оздоровительных лагерях остается наиболее популярным и на него самый большой спрос, однако в Крыму продолжают работу по привлечению в лагеря в осенне-зимний период.
"Проводим дополнительные работы, делаем интересные программы, смены, экскурсии, чтобы детей в этот период привлечь", – отметил Донченко.
Более того, заинтересовывать отдыхом намерены не только детей, но и их учителей, чтобы и решить кадровый вопрос, и дать отдохнуть всем.
"В этом году мы по примеру кадетских смен в качестве вожатых будем привлекать непосредственно работников образовательных учреждений либо классных руководителей. То есть мы хотим так сделать, чтобы весь класс ехал на оздоровление. И у них будет своя интересная программа", – пояснил Донченко.
Он подчеркнул, что если частные лагеря в Крыму самостоятельно планируют свою повестку и ценовую политику, причем осенью путевки дешевле, то в государственных, бюджетных средствах размещения – а их в республике 21 – отдых абсолютно бесплатный.
Причем попасть в льготную категорию может каждый, приложив чуть усилий.
"Ты можешь грамоту заработать, отличником быть, вступить в "Движение Первых". То есть просто немного активности – и ты уже в детском оздоровительном лагере Республики Крым", – резюмировал представитель профильного министерства.
