Сколько детских лагерей Крыма примут школьников на отдых осенью

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Более четырех тысяч крымских школьников смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях республики в осенний период на каникулах и не только, причем новшеством этого года станут декабрьские смены. Об этом в эфире радио "Спутник Крыму" рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Илья Донченко.Ждут крымчанПо его словам, Крым был и остается флагманом детского отдыха и оздоровления и продолжает совершенствоваться в этом направлении."В частности, если мы говорим конкретно про крымскую повестку и наших детей, то у нас министерством на базе семи детских лагерей будут организованы смены в осенний каникулярный и неканикулярный период. Это более четырех тысяч детей", – уточнил он.Свои двери перед крымскими школьниками в том числе откроют: Всероссийский детский центр "Алые паруса", а также лагеря "Воронеж", "Парус", "Юность", "Лучистый"."Кроме того, в лагере "Звездный" пройдет смена для лидеров ученического самоуправления как раз в осенний период, это 550 детей. И для обучающихся общеобразовательных учреждений будет задействован детский оздоровительный лагерь "Радуга" на базе общеобразовательного учреждения "Феодосийская санаторная школа-интернат", – добавил Донченко.Впервые в декабреНовшеством этого года станут декабрьские оздоровительные смены, в частности благодаря запуску новых корпусов в лагерях "Фортуна" и "Сокол", которые теперь есть у Крыма "в запасе", подчеркнул он."В прошлом году были построены и в этом запущены модульные корпуса по федеральной программе развития детского отдыха на 300 мест. Четыре корпуса в "Фортуне" было открыто и два в "Соколе". С отоплением, доступная среда в них. Благодаря этим новшествам мы еще будем увеличивать охват в осенний и весенний период", – сказал он.В Крыму построили новые корпуса в двух детских лагеряхСреди "позднего" отдыха, по его словам, две профильные смены для 1700 обучающихся из 6 – 8 детских казачьих классов, которые пройдут с 19 ноября до 9 декабря.Работы многоПо словам замминистра, сегодня перед детскими оздоровительными центрами Крыма "поставлена задача заключать сетевые договора с образовательными учреждениями, чтобы дети могли даже в неканикулярный период получать и образование, и оздоровление одновременно"."Есть нюансы, где-то надо еще нам дорабатывать, чтобы расширять систему отдыха и оздоровления в осенний и весенний, систему получения детьми образования", – пояснил замминистра.По его словам, пока летний отдых в детских оздоровительных лагерях остается наиболее популярным и на него самый большой спрос, однако в Крыму продолжают работу по привлечению в лагеря в осенне-зимний период."Проводим дополнительные работы, делаем интересные программы, смены, экскурсии, чтобы детей в этот период привлечь", – отметил Донченко.Более того, заинтересовывать отдыхом намерены не только детей, но и их учителей, чтобы и решить кадровый вопрос, и дать отдохнуть всем.Он подчеркнул, что если частные лагеря в Крыму самостоятельно планируют свою повестку и ценовую политику, причем осенью путевки дешевле, то в государственных, бюджетных средствах размещения – а их в республике 21 – отдых абсолютно бесплатный.Причем попасть в льготную категорию может каждый, приложив чуть усилий."Ты можешь грамоту заработать, отличником быть, вступить в "Движение Первых". То есть просто немного активности – и ты уже в детском оздоровительном лагере Республики Крым", – резюмировал представитель профильного министерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира В Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампании Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

