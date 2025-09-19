В Крыму построили новые корпуса в двух детских лагерях
В Крыму построили шесть новых корпусов в детских лагерях "Фортуна" и "Сокол"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году за счет средств федерального бюджета построили шесть корпусов в двух детских оздоровительных лагерях в Бахчисарайском районе и в Евпатории. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.
"Построено четыре корпуса в лагере "Фортуна" (в Евпатории - ред.) и два в детском оздоровительном лагере "Сокол" (в Бахчисарайский район - ред.). Кроме того, выполнен ремонт целого этажа в спальном корпусе в "Соколе". Это то, что прошло в этом году. Дальше у нас запланирован ремонт столовой и (строительство - ред.) новых модулей в "Алых Парусах", - рассказал Донченко.
По его словам, уже приняты заявки по бюджетным учреждениям до 2030-го года. Все они поданы в государственную программу.
"В этом году в наших бюджетных учреждения уже будут запланированы осенние смены. Кроме того, мы сейчас обсуждаем возможность проведения 10-дневной смены "Рождественская сказка" в период зимних каникул в лагере "Сокол" для детей-сирот", - поделился планами замминистра.
Этим летом в Крыму отдохнули и оздоровились в детских лагерях почти 179 тысяч детей, сообщил Донченко, уточнив, что летняя оздоровительная кампания в регионе прошла без ЧП. В этом году на организацию детского отдыха и оздоровления из консолидированного бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей.
Ранее министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская рассказала, что Крым продолжит участие в программе по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления и отдыха, заявка на строительство новых корпусов уже подана. В Крыму рассчитывают на то, что программа будет развиваться и в направлении капремонта пищеблоков и медпунктов в детских лагерях.
