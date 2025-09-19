https://crimea.ria.ru/20250919/v-krymu-postroili-novye-korpusa-v-dvukh-detskikh-lageryakh-1149566272.html

В Крыму построили новые корпуса в двух детских лагерях

В Крыму построили новые корпуса в двух детских лагерях

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году за счет средств федерального бюджета построили шесть корпусов в двух детских оздоровительных лагерях в Бахчисарайском районе и в Евпатории. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замминистра образования, науки и молодежи РК Илья Донченко.По его словам, уже приняты заявки по бюджетным учреждениям до 2030-го года. Все они поданы в государственную программу.Этим летом в Крыму отдохнули и оздоровились в детских лагерях почти 179 тысяч детей, сообщил Донченко, уточнив, что летняя оздоровительная кампания в регионе прошла без ЧП. В этом году на организацию детского отдыха и оздоровления из консолидированного бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей.Ранее министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская рассказала, что Крым продолжит участие в программе по восстановлению инфраструктуры детского оздоровления и отдыха, заявка на строительство новых корпусов уже подана. В Крыму рассчитывают на то, что программа будет развиваться и в направлении капремонта пищеблоков и медпунктов в детских лагерях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лагерях Севастополя летом отдохнули более 8000 детейДети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдыхГде в детских лагерях в Крыму было зафиксировано больше всего нарушений

