https://crimea.ria.ru/20251021/turizm-bez-barerov-v-krymu-organizuyut-otdykh-dlya-osobennykh-gostey-1150320297.html
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
В Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан,... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T08:05
2025-10-21T08:05
2025-10-21T08:05
крым
новости крыма
туризм в крыму
минкурортов крыма
доступная среда
инвалидность
реабилитация
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121076543_0:114:1620:1025_1920x0_80_0_0_08028d7b2811fe9f6076e146f2b205db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО, сообщает пресс-служба минкурортов республики.Эта тема стала одной из ключевых на IX научно-экспертной конференции "Разумовские чтения", организованной Национальной курортной ассоциацией. В рамках мероприятия прошла форсайт-сессия "Крымская инклюзивная экскурсия", где обсудили современные подходы к реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья через туризм и культурные проекты.Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий подчеркнул, что развитие инклюзивного направления – не просто социальная обязанность, а настоящая необходимость создания равных условий для всех гостей полуострова.По его словам, сегодня во всем мире количество людей с ограниченными возможностями здоровья превышает 240 миллионов, и среди них все больше детей. В Крыму в 2024 году зарегистрировано более 8 тысяч детей-инвалидов.Сейчас в республике работает межведомственная группа по развитию инклюзивного туризма, что обеспечивает системный подход и оперативное решение возникающих задач.Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 летРПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людейВ Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/07/1121076543_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_f01a29e6ddef383d52381806b186cf3c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, туризм в крыму, минкурортов крыма, доступная среда, инвалидность, реабилитация, отдых в крыму
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
В Крыму делают туризм удобным для людей с ограниченными возможностями и участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО, сообщает пресс-служба минкурортов республики.
Эта тема стала одной из ключевых на IX научно-экспертной конференции "Разумовские чтения", организованной Национальной курортной ассоциацией. В рамках мероприятия прошла форсайт-сессия "Крымская инклюзивная экскурсия", где обсудили современные подходы к реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья через туризм и культурные проекты.
Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий подчеркнул, что развитие инклюзивного направления – не просто социальная обязанность, а настоящая необходимость создания равных условий для всех гостей полуострова.
По его словам, сегодня во всем мире количество людей с ограниченными возможностями здоровья превышает 240 миллионов, и среди них все больше детей. В Крыму в 2024 году зарегистрировано более 8 тысяч детей-инвалидов.
"Один из лучших способов социальной реабилитации ребенка с инвалидностью является семейный отдых с активным присутствием социокультурный и туристической деятельности. Разработка единого подхода в экскурсионном обслуживании в сфере инклюзивного туризма способствует "мягкой" интеграции людей с ОВЗ в обычную жизнь, в том числе и участников СВО", – добавил Ганзий.
Сейчас в республике работает межведомственная группа по развитию инклюзивного туризма, что обеспечивает системный подход и оперативное решение возникающих задач.
Ранее сообщалось
, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: