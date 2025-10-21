Рейтинг@Mail.ru
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
В Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан,... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО, сообщает пресс-служба минкурортов республики.Эта тема стала одной из ключевых на IX научно-экспертной конференции "Разумовские чтения", организованной Национальной курортной ассоциацией. В рамках мероприятия прошла форсайт-сессия "Крымская инклюзивная экскурсия", где обсудили современные подходы к реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья через туризм и культурные проекты.Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий подчеркнул, что развитие инклюзивного направления – не просто социальная обязанность, а настоящая необходимость создания равных условий для всех гостей полуострова.По его словам, сегодня во всем мире количество людей с ограниченными возможностями здоровья превышает 240 миллионов, и среди них все больше детей. В Крыму в 2024 году зарегистрировано более 8 тысяч детей-инвалидов.Сейчас в республике работает межведомственная группа по развитию инклюзивного туризма, что обеспечивает системный подход и оперативное решение возникающих задач.Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.
крым, новости крыма, туризм в крыму, минкурортов крыма, доступная среда, инвалидность, реабилитация, отдых в крыму
Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

В Крыму делают туризм удобным для людей с ограниченными возможностями и участников СВО

08:05 21.10.2025
 
© РИА Новости КрымИнвалиды-колясочники
Инвалиды-колясочники - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО, сообщает пресс-служба минкурортов республики.
Эта тема стала одной из ключевых на IX научно-экспертной конференции "Разумовские чтения", организованной Национальной курортной ассоциацией. В рамках мероприятия прошла форсайт-сессия "Крымская инклюзивная экскурсия", где обсудили современные подходы к реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья через туризм и культурные проекты.
Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий подчеркнул, что развитие инклюзивного направления – не просто социальная обязанность, а настоящая необходимость создания равных условий для всех гостей полуострова.
По его словам, сегодня во всем мире количество людей с ограниченными возможностями здоровья превышает 240 миллионов, и среди них все больше детей. В Крыму в 2024 году зарегистрировано более 8 тысяч детей-инвалидов.
"Один из лучших способов социальной реабилитации ребенка с инвалидностью является семейный отдых с активным присутствием социокультурный и туристической деятельности. Разработка единого подхода в экскурсионном обслуживании в сфере инклюзивного туризма способствует "мягкой" интеграции людей с ОВЗ в обычную жизнь, в том числе и участников СВО", – добавил Ганзий.
Сейчас в республике работает межведомственная группа по развитию инклюзивного туризма, что обеспечивает системный подход и оперативное решение возникающих задач.
Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.
