Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму развитие инклюзивного туризма выходит на новый уровень и становится комплексным направлением, ориентированным на потребности маломобильных граждан, детей с инвалидностью и участников СВО, сообщает пресс-служба минкурортов республики.Эта тема стала одной из ключевых на IX научно-экспертной конференции "Разумовские чтения", организованной Национальной курортной ассоциацией. В рамках мероприятия прошла форсайт-сессия "Крымская инклюзивная экскурсия", где обсудили современные подходы к реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья через туризм и культурные проекты.Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий подчеркнул, что развитие инклюзивного направления – не просто социальная обязанность, а настоящая необходимость создания равных условий для всех гостей полуострова.По его словам, сегодня во всем мире количество людей с ограниченными возможностями здоровья превышает 240 миллионов, и среди них все больше детей. В Крыму в 2024 году зарегистрировано более 8 тысяч детей-инвалидов.Сейчас в республике работает межведомственная группа по развитию инклюзивного туризма, что обеспечивает системный подход и оперативное решение возникающих задач.Ранее сообщалось, что в Крыму студенты проверяют туристические объекты на соответствие требованиям к доступности людям с ограниченными возможностями и инклюзией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 летРПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людейВ Крыму провели 15 инклюзивных экскурсий

