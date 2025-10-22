https://crimea.ria.ru/20251022/dvizhenie-po-kerchenskomu-shosse-vozobnovyat-1150362962.html

Движение по Керченскому шоссе возобновят

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Керченскому шоссе возобновят 23 октября. Об этом заявил глава администрации Феодосии Владимир Ким.Он уточнил, что ограничения на участке от улицы Строительной до Керченского шоссе пока что остаются в силе. Дорога закрыта для личного и общественного транспорта.Власти города продолжат сообщать о дальнейших изменениях в организации движения.Ранее проезд по Керченскому шоссе был перекрыт из-за ЧП на нефтебазе. Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехатьВ Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздухаВ Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника

