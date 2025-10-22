Рейтинг@Mail.ru
Движение по Керченскому шоссе возобновят - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Движение по Керченскому шоссе возобновят
Движение по Керченскому шоссе возобновят - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Движение по Керченскому шоссе возобновят
Движение транспорта по Керченскому шоссе возобновят 23 октября. Об этом заявил глава администрации Феодосии Владимир Ким. РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T17:54
2025-10-22T17:54
феодосия
пожар на нефтебазе в феодосии
транспорт
крым
новости крыма
общественный транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Керченскому шоссе возобновят 23 октября. Об этом заявил глава администрации Феодосии Владимир Ким.Он уточнил, что ограничения на участке от улицы Строительной до Керченского шоссе пока что остаются в силе. Дорога закрыта для личного и общественного транспорта.Власти города продолжат сообщать о дальнейших изменениях в организации движения.Ранее проезд по Керченскому шоссе был перекрыт из-за ЧП на нефтебазе. Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.
феодосия
крым
феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, транспорт, крым, новости крыма, общественный транспорт
Движение по Керченскому шоссе возобновят

В Феодосии возобновят движение по Керченскому шоссе

17:54 22.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Керченскому шоссе возобновят 23 октября. Об этом заявил глава администрации Феодосии Владимир Ким.
"Завтра, 23 октября, с 6:00 будет возобновлено движение транспорта по Керченскому шоссе", – говорится в публикации.
Он уточнил, что ограничения на участке от улицы Строительной до Керченского шоссе пока что остаются в силе. Дорога закрыта для личного и общественного транспорта.
Власти города продолжат сообщать о дальнейших изменениях в организации движения.
Ранее проезд по Керченскому шоссе был перекрыт из-за ЧП на нефтебазе. Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.
По информации местных властей, загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы.
Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>
ФеодосияПожар на нефтебазе в ФеодосииТранспортКрымНовости КрымаОбщественный транспорт
 
