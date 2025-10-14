https://crimea.ria.ru/20251014/v-feodosii-posle-chp-na-neftebaze-berut-proby-vozdukha-1150181379.html

В Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздуха

В Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздуха - РИА Новости Крым, 14.10.2025

В Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздуха

Замеры воздуха, проведенные специалистами Роспотребнадзора после ЧП на нефтебазе в Феодосии, показали, что его состояние остается в пределах нормы, сообщает... РИА Новости Крым, 14.10.2025

2025-10-14T21:45

2025-10-14T21:45

2025-10-14T22:20

феодосия

пожар на нефтебазе в феодосии

атака бпла на нефтебазу в феодосии

новости

крым

новости крыма

владимир ким

экология

безопасность республики крым и севастополя

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127729249_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_8f355d6bdbea9535b5ee77b8df32b78c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Замеры воздуха, проведенные специалистами Роспотребнадзора после ЧП на нефтебазе в Феодосии, показали, что его состояние остается в пределах нормы, сообщает глава администрации города Владимир Ким.Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших на текущий момент не сообщается.По его словам, несмотря на продолжающиеся работы по тушению пожара, угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.Ким также добавил, что в целях безопасности движение по Керченскому шоссе и улице Федько остается перекрытым. Решение принято городским штабом по ликвидации последствий возгорания.Принято решение усилить транспортное сообщение между районом Камышей и территорией города. В часы пик утром на линию выйдет дополнительный автобус, что сократит интервал движения до 20–25 минут.Ким также отметил, что водоснабжение в поселках Береговое и Приморский осуществляется стабильно. Перебоев на данный момент нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотникаВ Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииФеодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, пожар на нефтебазе в феодосии, атака бпла на нефтебазу в феодосии, новости, крым, новости крыма, владимир ким, экология, безопасность республики крым и севастополя, видео