В Феодосии после ЧП на нефтебазе берут пробы воздуха
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Замеры воздуха, проведенные специалистами Роспотребнадзора после ЧП на нефтебазе в Феодосии, показали, что его состояние остается в пределах нормы, сообщает глава администрации города Владимир Ким.Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших на текущий момент не сообщается.По его словам, несмотря на продолжающиеся работы по тушению пожара, угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.Ким также добавил, что в целях безопасности движение по Керченскому шоссе и улице Федько остается перекрытым. Решение принято городским штабом по ликвидации последствий возгорания.Принято решение усилить транспортное сообщение между районом Камышей и территорией города. В часы пик утром на линию выйдет дополнительный автобус, что сократит интервал движения до 20–25 минут.Ким также отметил, что водоснабжение в поселках Береговое и Приморский осуществляется стабильно. Перебоев на данный момент нет.
21:45 14.10.2025 (обновлено: 22:20 14.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Замеры воздуха, проведенные специалистами Роспотребнадзора после ЧП на нефтебазе в Феодосии, показали, что его состояние остается в пределах нормы, сообщает глава администрации города Владимир Ким.
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших на текущий момент не сообщается.
"В данный момент воздух у нас в нормативном состоянии, поэтому не переживайте – все под контролем", – отметил он.
По его словам, несмотря на продолжающиеся работы по тушению пожара, угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.
Ким также добавил, что в целях безопасности движение по Керченскому шоссе и улице Федько остается перекрытым. Решение принято городским штабом по ликвидации последствий возгорания.
"Керченское шоссе на сегодняшний момент не может быть открыто, так же как и улица Федько. Это решение принималось штабом, дороги перекрыты в связи с пожаротушением", – пояснил глава города.
Принято решение усилить транспортное сообщение между районом Камышей и территорией города. В часы пик утром на линию выйдет дополнительный автобус, что сократит интервал движения до 20–25 минут.
Ким также отметил, что водоснабжение в поселках Береговое и Приморский осуществляется стабильно. Перебоев на данный момент нет.
