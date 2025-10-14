Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251014/v-feodosii-vtoroy-den-likvidiruyut-chs-posle-ataki-bespilotnika-1150169193.html
В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника
В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника
В Феодосии во вторник продолжают ликвидировать ЧС на нефтебазе после атаки украинского беспилотника. На месте работают оперативные службы, в районе объекта... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T11:23
2025-10-14T11:26
атака бпла на нефтебазу в феодосии
феодосия
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167903_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b4b90e43beb65c3cc093c1ceba7cfba3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник продолжают ликвидировать ЧС на нефтебазе после атаки украинского беспилотника. На месте работают оперативные службы, в районе объекта перекрыта дорога, дежурят сотрудники ГИБДД. В целом в городе все спокойно, передает корреспондент РИА Новости Крым.Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших на текущий момент не сообщается. Обстановка в городеНа месте происшествия сейчас продолжают работу пожарные расчеты, а также сотрудники экстренных служб. На подъездах к нефтебазе установлены посты.На улицах не слишком людно, но это обычная обстановка для утра рабочего дня. Все социальные объекты, организации, магазины, рынки и объекты общепита в Феодосии работают в привычном графике.Информация об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе является недостоверной, сообщили ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.Движение транспортаСотрудники ГИБДД продолжают дежурство в районе нефтебазы по улице Федько. Туда сейчас нельзя – водителей разворачивают возле остановки "Заготзерно" и объясняют схему объезда. Также проехать на личном транспорте нельзя по улицам Геологической, частично перекрыто Керченское шоссе.Городской транспорт, как и накануне, курсирует с изменениями маршрутов: автобусы №4, 4Д следуют по маршруту "Центр - Маяковская - Калинина - Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский". Маршруты №2 и 2А ходят от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А движется от улице Челнокова до автовокзала.При этом общественный транспорт ходит без перебоев, заторов на улицах нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым. Со стороны Владиславовки на трассе "Таврида" личный транспорт в сторону города не попускают, однако накануне организовали движение общественного транспорта. Такой маршрут запустили впервые. Для проезда на своих авто также можно воспользоваться съездом с трассы "Таврида" на село Первомайское.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городеВ Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииАтака на нефтебазу в Феодосии - что известно
феодосия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167903_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_93fe46deeebc0fcba334fd50875a5ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака бпла на нефтебазу в феодосии, феодосия, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника

В Феодосии продолжают ликвидировать ЧС на нефтебазе после атаки украинского беспилотника

11:23 14.10.2025 (обновлено: 11:26 14.10.2025)
 
© РИА Новости КрымФеодосия. 14 октября 2025 года
Феодосия. 14 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник продолжают ликвидировать ЧС на нефтебазе после атаки украинского беспилотника. На месте работают оперативные службы, в районе объекта перекрыта дорога, дежурят сотрудники ГИБДД. В целом в городе все спокойно, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии в ночь на 13 октября, начался пожар, сообщил утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, силами ПВО было сбито более 20 вражеских БПЛА. О пострадавших на текущий момент не сообщается.

Обстановка в городе

На месте происшествия сейчас продолжают работу пожарные расчеты, а также сотрудники экстренных служб. На подъездах к нефтебазе установлены посты.
На улицах не слишком людно, но это обычная обстановка для утра рабочего дня. Все социальные объекты, организации, магазины, рынки и объекты общепита в Феодосии работают в привычном графике.
© РИА Новости КрымФеодосия. 14 октября 2025 года
Феодосия. 14 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым

"Мы вышли на прогулку в парк. Мы и вчера гуляли. Уверена, пожарные делают свою работу, и нам ничего не грозит", – так говорит одна из жительниц Феодосии, которая прогуливается по Комсомольскому парку с коляской.

Информация об эвакуации населения в Феодосии в связи с ЧП на нефтебазе является недостоверной, сообщили ранее в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.
© РИА Новости КрымФеодосия. 14 октября 2025 года
Феодосия. 14 октября 2025 года
1 из 5
Феодосия. 14 октября 2025 года
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Люди идут по своим делам

Феодосия. 14 октября 2025 года
2 из 5

Люди идут по своим делам

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Туристы и местные жители гуляют по набережной

Феодосия. 14 октября 2025 года
3 из 5

Туристы и местные жители гуляют по набережной

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Предприятия и городские службы работают в обычном режиме

Феодосия. 14 октября 2025 года
4 из 5

Предприятия и городские службы работают в обычном режиме

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На набережной Феодосии

Феодосия. 14 октября 2025 года
5 из 5

На набережной Феодосии

© РИА Новости Крым
1 из 5
Феодосия. 14 октября 2025 года
© РИА Новости Крым
2 из 5

Люди идут по своим делам

© РИА Новости Крым
3 из 5

Туристы и местные жители гуляют по набережной

© РИА Новости Крым
4 из 5

Предприятия и городские службы работают в обычном режиме

© РИА Новости Крым
5 из 5

На набережной Феодосии

© РИА Новости Крым

Движение транспорта

Сотрудники ГИБДД продолжают дежурство в районе нефтебазы по улице Федько. Туда сейчас нельзя – водителей разворачивают возле остановки "Заготзерно" и объясняют схему объезда. Также проехать на личном транспорте нельзя по улицам Геологической, частично перекрыто Керченское шоссе.
Городской транспорт, как и накануне, курсирует с изменениями маршрутов: автобусы №4, 4Д следуют по маршруту "Центр - Маяковская - Калинина - Чкалова - трасса "Таврида" - поселок Приморский". Маршруты №2 и 2А ходят от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А движется от улице Челнокова до автовокзала.
© РИА Новости КрымОбщественный транспорт ходит без перебоев
Феодосия. 14 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости Крым
При этом общественный транспорт ходит без перебоев, заторов на улицах нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым. Со стороны Владиславовки на трассе "Таврида" личный транспорт в сторону города не попускают, однако накануне организовали движение общественного транспорта. Такой маршрут запустили впервые. Для проезда на своих авто также можно воспользоваться съездом с трассы "Таврида" на село Первомайское.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
Атака на нефтебазу в Феодосии - что известно
 
Атака БПЛА на нефтебазу в ФеодосииФеодосияНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала