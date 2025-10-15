https://crimea.ria.ru/20251015/v-feodosii-otkryli-chast-dorogi-vozle-neftebazy--gde-mozhno-proekhat-1150186726.html

В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать

В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать - РИА Новости Крым, 15.10.2025

В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать

В Феодосии во вторник утром открыли для проезда часть Керченского шоссе после ЧП на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 15.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник утром открыли для проезда часть Керченского шоссе после ЧП на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Закрытыми для проезда остаются улицы Геологическая и Федько - от улицы Строительной до Керченского шоссе, а также участок Керченского шоссе от кольца до железнодорожного переезда, уточнил глава администрации.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, по ряду улиц не пускают личный транспорт.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздухаФеодосия после атаки БПЛА - что происходит в городеВ Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии

