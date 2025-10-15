Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
https://crimea.ria.ru/20251015/v-feodosii-otkryli-chast-dorogi-vozle-neftebazy--gde-mozhno-proekhat-1150186726.html
В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
В Феодосии во вторник утром открыли для проезда часть Керченского шоссе после ЧП на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T11:08
2025-10-15T11:08
атака бпла на нефтебазу в феодосии
феодосия
транспорт
ограничение движения
происшествия
владимир ким
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150148006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d92b46444c70329c110c971e598020b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник утром открыли для проезда часть Керченского шоссе после ЧП на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Закрытыми для проезда остаются улицы Геологическая и Федько - от улицы Строительной до Керченского шоссе, а также участок Керченского шоссе от кольца до железнодорожного переезда, уточнил глава администрации.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, по ряду улиц не пускают личный транспорт.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь &gt;&gt;&gt;
феодосия
крым
атака бпла на нефтебазу в феодосии, феодосия, транспорт, ограничение движения, происшествия, владимир ким, крым, новости крыма, инфографика
В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать

В Феодосии открыли для проезда часть Керченского шоссе после ЧП на нефтебазе - схема

11:08 15.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник утром открыли для проезда часть Керченского шоссе после ЧП на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
"По состоянию на 10:30 15 октября участок Керченского шоссе от "Избы" до Владиславовского кольца открыт для проезда общественного и личного транспорта", – проинформировал мэр.
Закрытыми для проезда остаются улицы Геологическая и Федько - от улицы Строительной до Керченского шоссе, а также участок Керченского шоссе от кольца до железнодорожного переезда, уточнил глава администрации.
Ограничение движения в Феодосии Ограничение движения в Феодосии
Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, по ряду улиц не пускают личный транспорт.
Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>
