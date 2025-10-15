https://crimea.ria.ru/20251015/v-feodosii-otkryli-chast-dorogi-vozle-neftebazy--gde-mozhno-proekhat-1150186726.html
В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
В Феодосии во вторник утром открыли для проезда часть Керченского шоссе после ЧП на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник утром открыли для проезда часть Керченского шоссе после ЧП на нефтебазе. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Закрытыми для проезда остаются улицы Геологическая и Федько - от улицы Строительной до Керченского шоссе, а также участок Керченского шоссе от кольца до железнодорожного переезда, уточнил глава администрации.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября. В результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, по ряду улиц не пускают личный транспорт.
