Рейтинг@Mail.ru
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii--chto-pokazal-analiz-prob-vozdukha-1150185519.html
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T09:53
2025-10-15T10:33
крым
новости крыма
феодосия
атака бпла на нефтебазу в феодосии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167881_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_88bcb9f7d6d6b2f3d93e38c066dd215c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Уточняется, что исследовано 49 проб атмосферного воздуха на показатели оксид углерода, оксид азота, сероводород, предельные углеводороды, ароматические циклические углеводороды и производные бензола (фенол), формальдегид, взвешенные вещества, диоксид серы.Накануне глава администрации города Владимир Ким уже сообщал, что проведенные специалистами Роспотребнадзора после ЧП на нефтебазе в Феодосии замеры воздуха свидетельствуют о его нормативном состоянии.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городеВ Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииВ Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167881_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2a9554fff197afd0a15f159df8d9a816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, феодосия, атака бпла на нефтебазу в феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха

Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено - власти

09:53 15.10.2025 (обновлено: 10:33 15.10.2025)
 
© РИА Новости КрымФеодосия. 14 октября 2025 года
Феодосия. 14 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В исследованных пробах атмосферного воздуха во всех контрольных точках по всем исследуемым веществам превышений гигиенических нормативов не обнаружено. Радиационный фон в пределах нормы", – сказано в сообщении по итогам отбора проб, которые ведет лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.
Уточняется, что исследовано 49 проб атмосферного воздуха на показатели оксид углерода, оксид азота, сероводород, предельные углеводороды, ароматические циклические углеводороды и производные бензола (фенол), формальдегид, взвешенные вещества, диоксид серы.
Накануне глава администрации города Владимир Ким уже сообщал, что проведенные специалистами Роспотребнадзора после ЧП на нефтебазе в Феодосии замеры воздуха свидетельствуют о его нормативном состоянии.
Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.
Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городе
В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из Феодосии
В Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника
 
КрымНовости КрымаФеодосияАтака БПЛА на нефтебазу в Феодосии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Когда в Крыму включат отопление
11:51Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд
11:25В Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводов
11:08В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
11:00На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов
10:39НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте
10:22Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
10:14В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
09:53Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
09:50Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно
09:41После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
09:28Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
09:02Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день
08:44Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы
08:23Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили
08:08Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса
07:59На Солнце произошла сильная вспышка - когда ждать магнитную бурю
07:48В Крыму создают уникальный стиль вина
07:34В Севастополе открыли рейд
07:19Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния