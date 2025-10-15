https://crimea.ria.ru/20251015/pozhar-na-neftebaze-v-feodosii--chto-pokazal-analiz-prob-vozdukha-1150185519.html
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T09:53
2025-10-15T09:53
2025-10-15T10:33
крым
новости крыма
феодосия
атака бпла на нефтебазу в феодосии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167881_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_88bcb9f7d6d6b2f3d93e38c066dd215c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено, радиационный фон также в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Уточняется, что исследовано 49 проб атмосферного воздуха на показатели оксид углерода, оксид азота, сероводород, предельные углеводороды, ароматические циклические углеводороды и производные бензола (фенол), формальдегид, взвешенные вещества, диоксид серы.Накануне глава администрации города Владимир Ким уже сообщал, что проведенные специалистами Роспотребнадзора после ЧП на нефтебазе в Феодосии замеры воздуха свидетельствуют о его нормативном состоянии.Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу в ночь на 13 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.Все о пожаре после атаки украинского БПЛА на нефтебазу собрали здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после атаки БПЛА - что происходит в городеВ Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииВ Феодосии второй день ликвидируют ЧС после атаки беспилотника
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150167881_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2a9554fff197afd0a15f159df8d9a816.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, феодосия, атака бпла на нефтебазу в феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
Загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе в Феодосии не выявлено - власти
09:53 15.10.2025 (обновлено: 10:33 15.10.2025)