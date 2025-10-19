Наталья Бондарчук в Севастополе заявила о планах работать с RT

https://crimea.ria.ru/20251019/natalya-bondarchuk-v-sevastopole-zayavila-o-planakh-rabotat-s-rt-1150280854.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России, режиссер Наталья Бондарчук заявила о готовности поддерживать телеканал RT и лично его главреда Маргариту Симоньян в рамках разных проектов. Об этом она сообщила в комментарии РИА Новости Крым на полях ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" в Севастополе.По словам Бондарчук, работы у нее сейчас очень много, и ведется она в рамках сразу нескольких проектов, тем не менее она готова увеличить их число.Она подчеркнула особую роль в работе телеканала RT ее главного редактора и главреда медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. А также высоко оценила последний фильм ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеновича", сценарий которого был написан им вместе с Маргаритой, по ее рассказу.Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RTНаталья Бондарчук возглавляет жюри XI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир", который в 2025 году открылся в Севастополе 18 октября.Оценивая современный русский кинематограф, в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым Бондарчук также отмечала, что к сегодняшнему дню он "поднялся почти в уровень золотого века советского кино". Она предположила, что, это произошло "из-за взросления гражданского общества и наших режиссеров, которые уже понимают, что это не шутка – снимать в наше время".В программе до 23 октября на нем бесплатно покажут 60 фильмов конкурсной и внеконкурсной программы.XI фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В этом году организаторы получили больше 320 заявок от кинематографистов, в том числе, на 100 полнометражных и 86 короткометражных документальных фильмов, 27 полнометражных и 104 короткометражных игровых фильма. По решению отборочной комиссии конкурсную программу составили 30 картин. Еще 30 фильмов отобраны для программы внеконкурсного показа. Все фильмы можно увидеть на бесплатных сеансах кинофестиваля с 18 по 23 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль "Евразийский мост" Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика

