Наталья Бондарчук в Севастополе заявила о планах работать с RT и помогать Симоньян
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России, режиссер Наталья Бондарчук заявила о готовности поддерживать телеканал RT и лично его главреда Маргариту Симоньян в рамках разных проектов. Об этом она сообщила в комментарии РИА Новости Крым на полях ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир" в Севастополе.
По словам Бондарчук, работы у нее сейчас очень много, и ведется она в рамках сразу нескольких проектов, тем не менее она готова увеличить их число.
"И на RT я тоже буду, наверное, работать. Чтобы поддержать эту группу людей, которая снимает и под пулями, и вообще за пределами возможностей... Буду приглашена на их проекты, буду сотрудничать", – сказала Бондарчук.
Она подчеркнула особую роль в работе телеканала RT ее главного редактора и главреда медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. А также высоко оценила последний фильм ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеновича", сценарий которого был написан им вместе с Маргаритой, по ее рассказу.
"Когда я увидела этот фильм, я ей сказала: "Вы сняли потрясающую картину". Она представляла ее до всех бед, которые на бедную Маргариту обрушились. Это было до ухода Кеосаяна. Я очень ее ценю и все, что они сделали с Кеосаяном. А уровень этого их фильма – это лучшее, что я видела в постсоветском периоде", – поделилась Бондарчук.
Наталья Бондарчук возглавляет жюри XI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир", который в 2025 году открылся в Севастополе 18 октября.
Оценивая современный русский кинематограф, в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым Бондарчук также отмечала, что к сегодняшнему дню он "поднялся почти в уровень золотого века советского кино". Она предположила, что, это произошло "из-за взросления гражданского общества и наших режиссеров, которые уже понимают, что это не шутка – снимать в наше время".
В программе до 23 октября на нем бесплатно покажут 60 фильмов конкурсной и внеконкурсной программы.
XI фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В этом году организаторы получили больше 320 заявок от кинематографистов, в том числе, на 100 полнометражных и 86 короткометражных документальных фильмов, 27 полнометражных и 104 короткометражных игровых фильма. По решению отборочной комиссии конкурсную программу составили 30 картин. Еще 30 фильмов отобраны для программы внеконкурсного показа. Все фильмы можно увидеть на бесплатных сеансах кинофестиваля с 18 по 23 октября.
