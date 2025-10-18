https://crimea.ria.ru/20251018/russkoe-kino-sravnyalos-s-zolotom-sovetskoy-kinoklassiki--bondarchuk-1150279507.html

Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук

Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук

Современные российское фильмы сравнялись по качеству с картинами "Золотого века" советского кино. Такое мнение РИА Новости Крым выразила председатель жюри ХI... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T18:17

2025-10-18T18:17

2025-10-18T18:19

эксклюзивы риа новости крым

кино

севастополь

новости

новости севастополя

новости крыма

культура

общество

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150278617_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_a3134635ce07c8518e0464d7f0950f65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Современные российское фильмы сравнялись по качеству с картинами "Золотого века" советского кино. Такое мнение РИА Новости Крым выразила председатель жюри ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир", режиссер, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Наталья Бондарчук.Она подчеркнула, что речь идет не только о фестивальном кино, но и о российском кинематографе в целом. При этом, по мнению режиссера, во многом это является свидетельством взросления гражданского общества."В прошлом году я сказала, что обгоняет очень документальное кино. В этом году, я хочу сказать, что уровень и художественных фильмов, и короткометражных, и документальных коротких и длинных, он поднялся. Может быть, из-за взросления гражданского общества и взросления наших режиссеров, которые уже понимают, что это не шутка - снимать наше время", - сказала председатель фестивального жюри.XI фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В этом году организаторы получили больше 320 заявок от кинематографистов, в том числе, на 100 полнометражных и 86 короткометражных документальных фильмов, 27 полнометражных и 104 короткометражных игровых фильма. По решению отборочной комиссии конкурсную программу составили 30 картин. Еще 30 фильмов отобраны для программы внеконкурсного показа. Все фильмы можно увидеть на бесплатных сеансах кинофестиваля с 18 по 23 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритикаПризраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму

https://crimea.ria.ru/20251018/v-sevastopole-otkryvaetsya-11-y-kinofestival-svyatoy-vladimir-1150276906.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино, севастополь, новости, новости севастополя, новости крыма, культура, общество, мнения