Рейтинг@Mail.ru
Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251018/russkoe-kino-sravnyalos-s-zolotom-sovetskoy-kinoklassiki--bondarchuk-1150279507.html
Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук
Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук
Современные российское фильмы сравнялись по качеству с картинами "Золотого века" советского кино. Такое мнение РИА Новости Крым выразила председатель жюри ХI... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T18:17
2025-10-18T18:19
эксклюзивы риа новости крым
кино
севастополь
новости
новости севастополя
новости крыма
культура
общество
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150278617_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_a3134635ce07c8518e0464d7f0950f65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Современные российское фильмы сравнялись по качеству с картинами "Золотого века" советского кино. Такое мнение РИА Новости Крым выразила председатель жюри ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир", режиссер, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Наталья Бондарчук.Она подчеркнула, что речь идет не только о фестивальном кино, но и о российском кинематографе в целом. При этом, по мнению режиссера, во многом это является свидетельством взросления гражданского общества."В прошлом году я сказала, что обгоняет очень документальное кино. В этом году, я хочу сказать, что уровень и художественных фильмов, и короткометражных, и документальных коротких и длинных, он поднялся. Может быть, из-за взросления гражданского общества и взросления наших режиссеров, которые уже понимают, что это не шутка - снимать наше время", - сказала председатель фестивального жюри.XI фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В этом году организаторы получили больше 320 заявок от кинематографистов, в том числе, на 100 полнометражных и 86 короткометражных документальных фильмов, 27 полнометражных и 104 короткометражных игровых фильма. По решению отборочной комиссии конкурсную программу составили 30 картин. Еще 30 фильмов отобраны для программы внеконкурсного показа. Все фильмы можно увидеть на бесплатных сеансах кинофестиваля с 18 по 23 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритикаПризраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму
https://crimea.ria.ru/20251018/v-sevastopole-otkryvaetsya-11-y-kinofestival-svyatoy-vladimir-1150276906.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150278617_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_d403a552f02341fe9721c4af5d53813e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино, севастополь, новости, новости севастополя, новости крыма, культура, общество, мнения
Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук

Наталья Бондарчук: русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики

18:17 18.10.2025 (обновлено: 18:19 18.10.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкНаталья Бондарчук, актриса, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств РФ
Наталья Бондарчук, актриса, режиссер, сценарист, продюсер, заслуженный деятель искусств РФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Современные российское фильмы сравнялись по качеству с картинами "Золотого века" советского кино. Такое мнение РИА Новости Крым выразила председатель жюри ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир", режиссер, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Наталья Бондарчук.
"Очень поднялся русский кинематограф. Настолько поднялся, что почти в уровень с "Золотым веком" советского кино", – считает Бондарчук.
Она подчеркнула, что речь идет не только о фестивальном кино, но и о российском кинематографе в целом. При этом, по мнению режиссера, во многом это является свидетельством взросления гражданского общества.
"В прошлом году я сказала, что обгоняет очень документальное кино. В этом году, я хочу сказать, что уровень и художественных фильмов, и короткометражных, и документальных коротких и длинных, он поднялся. Может быть, из-за взросления гражданского общества и взросления наших режиссеров, которые уже понимают, что это не шутка - снимать наше время", - сказала председатель фестивального жюри.
XI фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В этом году организаторы получили больше 320 заявок от кинематографистов, в том числе, на 100 полнометражных и 86 короткометражных документальных фильмов, 27 полнометражных и 104 короткометражных игровых фильма. По решению отборочной комиссии конкурсную программу составили 30 картин. Еще 30 фильмов отобраны для программы внеконкурсного показа. Все фильмы можно увидеть на бесплатных сеансах кинофестиваля с 18 по 23 октября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киношные каникулы: что посмотреть в праздники – советы кинокритика
Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму
"Позывной "Аскет": в юго-восточном Крыму снимают экшн-драму
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
17:59
В Севастополе открывается 11-й кинофестиваль "Святой Владимир"
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКиноСевастопольНовостиНовости СевастополяНовости КрымаКультураОбществоМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:17Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук
18:06Тоннель под Беринговым проливом из РФ в США: зачем об этом заговорили
17:59В Севастополе открывается 11-й кинофестиваль "Святой Владимир"
17:35В Крыму оценили роль Леонида Грача в судьбе республики и ее жителей
17:03Глава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУ
16:35Леонид Грач – биография
16:05Умер Леонид Грач
16:03В Феодосии возобновили железнодорожное сообщение с Владиславовкой
15:41Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой
15:22Представитель ОБСЕ выразил соболезнования семье военкора Ивана Зуева
15:20Умер ученый Сергей Кара-Мурза
15:14В Алуште вандалы отравили кусты и деревья неизвестным веществом - ВИДЕО
15:05Очереди на Крымском мосту - обстановка на 15.00
14:46Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским
14:13Жители Чернигова возмущены переименованием сквера в честь Трампа
13:45На Землю обрушилась новая магнитная буря
13:31В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок
13:20Новости СВО: армия России идет вперед и сметает силы противника
13:09Энергоснабжение Запорожской АЭС – Гросси заявил о начале ремонта
12:55Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
Лента новостейМолния