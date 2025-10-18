https://crimea.ria.ru/20251018/russkoe-kino-sravnyalos-s-zolotom-sovetskoy-kinoklassiki--bondarchuk-1150279507.html
Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук
Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Современные российское фильмы сравнялись по качеству с картинами "Золотого века" советского кино. Такое мнение РИА Новости Крым выразила председатель жюри ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир", режиссер, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Наталья Бондарчук.Она подчеркнула, что речь идет не только о фестивальном кино, но и о российском кинематографе в целом. При этом, по мнению режиссера, во многом это является свидетельством взросления гражданского общества."В прошлом году я сказала, что обгоняет очень документальное кино. В этом году, я хочу сказать, что уровень и художественных фильмов, и короткометражных, и документальных коротких и длинных, он поднялся. Может быть, из-за взросления гражданского общества и взросления наших режиссеров, которые уже понимают, что это не шутка - снимать наше время", - сказала председатель фестивального жюри.XI фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В этом году организаторы получили больше 320 заявок от кинематографистов, в том числе, на 100 полнометражных и 86 короткометражных документальных фильмов, 27 полнометражных и 104 короткометражных игровых фильма. По решению отборочной комиссии конкурсную программу составили 30 картин. Еще 30 фильмов отобраны для программы внеконкурсного показа. Все фильмы можно увидеть на бесплатных сеансах кинофестиваля с 18 по 23 октября.
Наталья Бондарчук: русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики
18:17 18.10.2025 (обновлено: 18:19 18.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым.
Современные российское фильмы сравнялись по качеству с картинами "Золотого века" советского кино. Такое мнение РИА Новости Крым
выразила председатель жюри ХI Фестиваля духовно-нравственного и семейного кино "Святой Владимир", режиссер, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Наталья Бондарчук.
"Очень поднялся русский кинематограф. Настолько поднялся, что почти в уровень с "Золотым веком" советского кино", – считает Бондарчук.
Она подчеркнула, что речь идет не только о фестивальном кино, но и о российском кинематографе в целом. При этом, по мнению режиссера, во многом это является свидетельством взросления гражданского общества.
"В прошлом году я сказала, что обгоняет очень документальное кино. В этом году, я хочу сказать, что уровень и художественных фильмов, и короткометражных, и документальных коротких и длинных, он поднялся. Может быть, из-за взросления гражданского общества и взросления наших режиссеров, которые уже понимают, что это не шутка - снимать наше время", - сказала председатель фестивального жюри.
XI фестиваль духовно-нравственного кино "Святой Владимир" проходит в Севастополе с 2015 года. В этом году организаторы получили больше 320 заявок от кинематографистов, в том числе, на 100 полнометражных и 86 короткометражных документальных фильмов, 27 полнометражных и 104 короткометражных игровых фильма. По решению отборочной комиссии конкурсную программу составили 30 картин. Еще 30 фильмов отобраны для программы внеконкурсного показа. Все фильмы можно увидеть на бесплатных сеансах кинофестиваля с 18 по 23 октября.
