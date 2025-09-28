Рейтинг@Mail.ru
В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном
В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном - РИА Новости Крым, 28.09.2025
В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном
В Москве проводили в последний путь режиссера, сценариста, актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, ушедшего из жизни 26 сентября. РИА Новости Крым, 28.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Москве проводили в последний путь режиссера, сценариста, актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, ушедшего из жизни 26 сентября.Прощание с Кеосаяном состоялось в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. На церемонию прибыли супруга режиссера, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, помощник президента России Владимир Мединский, народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, режиссер Федор Бондарчук, народный артист РФ Филипп Киркоров, народная артистка России Лариса Долина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, артист балета Николай Цискаридзе, юморист Евгений Петросян, американский актер Стивен Сигал, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, продюсер и телеведущий Игорь Угольников и другие известные личности.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на церемонии прощания с ушедшим из жизни супругом прочитала ему стихотворение, вспомнив, как они влюбились друг в друга.Венки прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.Захарова назвала Кеосаяна "фантастически добрым человеком", и "настоящим бойцом, который всегда умел поддержать, находил нужные слова, нужные дела и поступки, чтобы поделиться этой помощью".О кончине Тиграна Кеосаяна сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м дебютировал в кино с фильмом "Катька и Шиз". В 1990-е в основном снимал клипы музыкальных исполнителей. Кеосаян создал множество телевизионных и кинофильмов, которые получали призы "Кинотавра" и ТЭФИ. В прошлом году режиссер стал обладателем почетного звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Несколько работ он снял по сценарию супруги, в том числе ленту "Крымский мост. Сделано с любовью!". Помимо этого, Кеосаян был ведущим множества программ на разных телеканалах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном

В Москве проводили в последний путь режиссера Тиграна Кеосаяна

16:29 28.09.2025 (обновлено: 16:48 28.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. В Москве проводили в последний путь режиссера, сценариста, актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, ушедшего из жизни 26 сентября.
Прощание с Кеосаяном состоялось в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. На церемонию прибыли супруга режиссера, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, помощник президента России Владимир Мединский, народный артист РФ, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, режиссер Федор Бондарчук, народный артист РФ Филипп Киркоров, народная артистка России Лариса Долина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, артист балета Николай Цискаридзе, юморист Евгений Петросян, американский актер Стивен Сигал, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, продюсер и телеведущий Игорь Угольников и другие известные личности.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на церемонии прощания с ушедшим из жизни супругом прочитала ему стихотворение, вспомнив, как они влюбились друг в друга.
Венки прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.
"Это ярчайшая личность, патриот нашей страны. Он жил всю жизнь в режиме вспышки, перегрева, пересвета. Невозможно себе представить такую энергию, которую можно поддерживать столь долгое время. Наверное, поэтому плоть оказалась слабее, чем его талант, жизненная мощь, сила, которую он расходовал, не стесняясь, без оглядки, щедро и, можно сказать, расточительно. Он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления, сдобренного долей самоиронии и обезоруживающего юмора", - сказал журналистам Дмитрий Киселев.
Захарова назвала Кеосаяна "фантастически добрым человеком", и "настоящим бойцом, который всегда умел поддержать, находил нужные слова, нужные дела и поступки, чтобы поделиться этой помощью".
"Я считаю, что это совершенно невосполнимая утрата и для страны, и для кинематографа, и для творчества - в принципе, для тех людей, кто был знаком с его творчеством, смотрел его картины, любил его фильмы так же, как и я", - сказала Лариса Долина.
О кончине Тиграна Кеосаяна сообщила в пятницу его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.
Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м дебютировал в кино с фильмом "Катька и Шиз". В 1990-е в основном снимал клипы музыкальных исполнителей. Кеосаян создал множество телевизионных и кинофильмов, которые получали призы "Кинотавра" и ТЭФИ. В прошлом году режиссер стал обладателем почетного звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Несколько работ он снял по сценарию супруги, в том числе ленту "Крымский мост. Сделано с любовью!". Помимо этого, Кеосаян был ведущим множества программ на разных телеканалах.
Тигран КеосаянУтратыПохороныМоскваОбществоКультураИскусствоДмитрий КиселевМаргарита СимоньянМария Захарова
 
