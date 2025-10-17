https://crimea.ria.ru/20251017/rt-zaschischaet-svoi-ubezhdeniya--simonyan-1150268761.html

RT защищает свои убеждения – Симоньян

RT защищает свои убеждения – Симоньян

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники RT работают в соответствии со своими убеждениями и защищают их, и это привилегия. Об этом заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.По словам Симоньян, "все санкции, невозможность куда-то ездить – ерунда по сравнению с невероятной честью и гордостью служить своей Родине".Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Круглосуточное вещание налажено на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках. Под брендом работают также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.В 2013 году телеканал становится лидером по просмотрам на YouTube среди новостных каналов. Через год аудитория RT по всему миру достигла более 700 млн человек. В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube и опередил по просмотрам все ведущие новостные каналы, такие как BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.Западу не помогли даже многочисленные санкции против RT и удаление официальных аккаунтов в соцсетях. Агентство запустило так называемые "партизанские проекты" - каналы, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют нужный контент. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 млрд.Телеканал RT освещает специальную военную операцию с момента ее начала. Первые группы прибыли на территории Луганской и Донецкой республик после их признания Российской Федерацией, объявление президентом о начале специальной военной операции телеканал освещал из Донецка и Луганска. За годы операции в зоне СВО съемочные группы RT работали первыми из СМИ в ряде освобожденных мест, включая Мариуполь, Артемовск, Очеретино, Суджу.45 сотрудников RT были удостоены государственных наград, включая пять орденов Мужества и пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

